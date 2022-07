Estalló la «Dybalamanía»: el argentino rompió un récord que ostentaba Cristiano Ronaldo en la Serie A

Compartir

El futuro de Paulo Dybala era uno de los más intrigantes después de no renovar su contrato con la Juventus en Italia. Tras convertirse en agente libre y después de varios días, finalmente la Roma de José Mourinho se hizo con sus servicios al confirmar un vínculo que lo une a la entidad hasta el 30 de junio del 2025.

En el día de su presentación como jugador oficial, la prensa italiana afirmó que se desató la “Dybalamanía” en la capital, al punto de que el argentino logró romper un récord que ostentaba Cristiano Ronaldo hasta la actualidad.

Corriere dello Sport y La Repubblica coincidieron en asegurar que La Joya vendió más camisetas que el portugués en sus primeras 24 horas como jugador del Giallorossi.

El fichaje del delantero argentino se convirtió en todo un batacazo para el equipo capitalino y quedó en evidencia en los locales físicos del club, así como también en las tiendas web oficiales de la institución, las cuales no dieron abasto con las ventas.

“Desde esta mañana no hemos parado ni un momento, no hemos hecho más que estampar camisetas de Dybala”, aseguró un empleado al Corriere dello Sport. Es que el futbolista de 29 años superó los números logrados por CR7 al momento de fichar por la Juventus en 2018.

El periódico La Repubblica, en tanto, repitió la información y dio detalles de los números. Tras su salida del Real Madrid, se vendieron 520 mil ejemplares de la camiseta de la Vecchia Signora con el número 7 en la espalda. Ahora, la número 21 de Dybala alcanzó un total de 535 mil en tan sólo un día.

Dybala, que cuenta con una experiencia comprobable en la Serie A (tres temporadas en Palermo y siete en la Juventus), se negó a llevar la camiseta con el número 10, la cual nunca más fue utilizada después del retiro del legendario Francesco Totti, y en su lugar prefirió elegir el 21 que ya usó anteriormente tanto en la Juventus como en la selección argentina.

“Hay que respetar al que lo llevó. El 21 es un número importante para mí, y ojalá empiece a ganar en la Roma con este. Estoy contento con este dorsal, en el futuro nunca se sabe”, explicó el cordobés en su presentación oficial.

La Roma de José Mourinho continúa con su pretemporada. Tras finalizar su etapa en Portugal, el elenco romano viajará a Israel para enfrentarse ante el Tottenham y concluirá su gira con un partido en el Stadio Olímpico de Roma ante el Shakhtar el 7 de agosto.

En lo que respecta al debut oficial de Dybala, podría darse el próximo 14 de agosto cuando el equipo dispute su primer partido de la Serie A frente al Salernitana. “Es pronto para hablar de scudetto. La Roma acaba de ganar un trofeo, está creciendo y triunfar debe ser el objetivo, pero hay que pensar partido a partido. Hay equipos más preparados para ganar la Serie A, pero veremos”, consideró la nueva Joya de Mourinho.

