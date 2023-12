«Estamos ante una alerta epidemiológica y el gobierno sigue sin reconocer la gravedad»

Marcelo Ocampo, concejal capitalino de Juntos por el Cambio, hablo sobre la gravedad epidemiológica que golpea a la provincia con el aumento de casos de dengue y la actitud que asumieron otras provincias como Chaco, Corrientes y Salta de declarar la emergencia sanitaria para extremar los recursos y avanzar con adquisición de las vacunas, hasta de Paraguay, mientras que Formosa permanece inactiva y sin respuestas a los requerimientos. “Estamos ante una alerta epidemiológica en la región y el gobierno sigue sin reconocer la gravedad del dengue”, expresó el edil capitalino.

Ocampo fue uno de los primeros en alertar sobre la situación y recordó que “hace unas semanas impulse una serie de presentaciones al intendente Jorge Jofré y al ministerio de Desarrollo Humano, para conocer el cuadro de situación, solicitar la declaración epidemiologia e intensificar tareas de prevención, control y contención ante el aumento sostenido de casos de dengue en Formosa, y todavía no tuvimos respuestas a ninguno de los requerimientos”

“Estamos ante una situación de emergencia cuya gravedad requiere aumentar todos los esfuerzos para hacerle frente a esta epidemia y no se entiende porque razón el gobierno no pone a disposición los recursos que fueron destinados para hacer frente a esta” expresó.

Además agregó que “antes se veían los carteles de anuncios de que el gobierno nacional había enviado recursos en el marco del Plan Nacional de Lucha y Prevención contra el dengue y no sabemos a dónde fueron esos recursos”.

“Quiero insistir en exigir sobre la transparencia en el manejo de los fondos asignados por esta gestión para la campaña contra la prevención del dengue. Es de gran importancia que se brinde información detallada sobre la utilización de los recursos destinados a esta causa, a fin de asegurar que dichos fondos se estén utilizando efectivamente para enfrentar esta situación crítica, porque la realidad indica lo contrario”, denunció con preocupación Ocampo.

Ocampo alertó que ante el avance del dengue “la situación sanitaria que enfrentamos es realmente preocupante”, al mismo tiempo que “se han incrementado los análisis en laboratorios públicos y privados, marcando un alza en los porcentajes de personas con resultados positivos”.

Además apuntó que “resulta evidente que a diferencia de años anteriores, los trabajos de prevención y fumigación parecen estar menos visibles, y lamentablemente, esto se refleja en un aumento significativo de casos”.

“Mientras Corrientes, Chaco, Salta, y hasta Paraguay avanzan en extremar las medidas contra el dengue, informando sobre las medidas y tramitando las compras de vacunas, nuestra provincia permanece en total silencio, inacción y falta de gestión, lo que está llevando la vida de muchos formoseños con total hermetismo.”

La responsabilidad municipal

Ocampo pidió considerar como factor agravante que las intensas lluvias en las últimas semanas han contribuido a un aumento en la proliferación de mosquitos debido a la falta de desmalezado. Por tanto, solicitó Intensificar las tareas de desmalezado en nuestra ciudad como una medida adicional entre otras, para controlar la propagación del dengue.

En este sentido propuso al intendente Jofré un sistema de vigilancia y acciones conjuntas encaminadas a monitorear la ocurrencia de enfermedades y otros problemas de salud en la comunidad. “Un sistema de vigilancia real permitirá identificar patrones, tendencias y brotes, lo que ayuda a las autoridades de salud a tomar medidas preventivas y de control, facilitando la toma de decisiones informadas sobre políticas de salud pública y la asignación de recursos para abordar problemas específicos de salud en la población”, destacó en la presentación.

El concejal puso en relieve que la responsabilidad de las Municipalidades es la de mayor trascendencia en lo que hace a la estratificación del riesgo, vigilancia, eliminación y control de los sitios probables de cría del mosquito, saneamiento ambiental de los espacios públicos, capacitación de agentes municipales para saneamiento ambiental y por supuesto en la comunicación de riesgo.

Para finalizar, Ocampo responsabilizo al gobierno por su inacción ante el aumento de casos “cuando hay decisión política no hace falta lamentar pérdidas de vidas humanas”.