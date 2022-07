«Estamos con un vacío presidencial realmente alarmante», dijo Buryaile tras la renuncia de Guzmán

Compartir

El ex ministro de Agroindustria de la Nación y actual Diputado Nacional, se refirió a la renuncia de Martín Guzmán frente a la cartera económica del país durante el fin de semana y que generó un salto en el precio del dólar blue que cerró en $280 este lunes. «Era previsible porque era muy difícil soportar el embate de la Vicepresidente», sostuvo Ricardo Buryaile, al Grupo de Medios TVO.

Tras la crisis más profunda del gobierno de Alberto Fernández, que ya alteró el precio del dólar aún con los mercados cerrados, el diputado nacional sostuvo que «estaba claro que la Vicepresidente lo que quería era manejar el Ministerio de Economía».

“28 horas sin Ministro de Economía en Argentina, era previsible. La economía en realidad se maneja por expectativas, si son positivas la gente invierte, apuesta, compra títulos, se endeuda; cuando no son buenas sucede todo lo contrario. La pelea entre el Presidente y la Vicepresidente lo que generaba era esa falta de expectativas y la certeza de que una parte del Gobierno tira para un lado y otra parte para otro», señaló el legislador.

Como ex miembro de un gabinete nacional, para Buryaile, lo ocurrido este fin de semana, que terminó con la designación de un integrante de la fuerza política de la Vicepresidente, frente al Ministerio de Economía, no indica una mejoría del escenario económico del país sacudido por un 51% de pobreza y una inflación que estiman, cerrará en valores cercanos al 100%.

«Si tuviera que decir lo que pienso, no hay nada que me aliente que va a mejorar, pero lo digo más allá de la vereda política en la que me toca estar. No hay nada que me indique que estamos en presencia de una mejora en el escenario. Desaprovechados un escenario internacional único para la Argentina, como nunca entraron dólares, entraron más de 20 mil millones de dólares, sin embargo, el Banco Central de la República Argentina no se pudo quedar con un solo dólar», sostuvo.

La salida de Guzmán se dio en medio de una tensa puja de poder entre el Presidente, Alberto Fernández, y la Vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner, a poco tiempo del plazo de cumplimiento de acuerdos pactados con el Fondo Monetario Internacional.

«Hoy al Presidente le queda muy poco, le queda la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, el canciller, Santiago Cafiero, y la vocera presidencial, Gabriel Ceruti, y absolutamente nada más. Es todo el poder que tiene hoy el Presidente de la República”, dijo.

En ese sentido, el legislador formoseño añadió que «la Vicepresidenta piensa que la emisión monetaria no causa inflación. Para ella la inflación no es producto de la emisión monetaria ni tiene nada que ver con que el Estado gaste más de lo que recauda. Los mercados abren con un dólar a $280 o $300, en un mercado virtual de dólares, se necesita claridad, aunque no tengamos precisiones de qué medidas van a tomar, hacia donde vamos a ir, si vamos a cumplir el acuerdo con el FMI, que lineamientos van a tener. Quieren aplicar esta ridícula cuestión de control de precios, seguir con los precios, algo se tiene que vislumbrar».

Lo señalado por Buryaile, se encuentra en sintonía con las declaraciones de otros referentes nacionales en materia política y económica, quienes exigen al gobierno nacional un plan económico racional para que los impactos no se agudizan. «Nosotros un plan racional vamos a acompañar porque es la lógica».

«Estamos hablando de un gobierno que ha sido ineficiente, inoperante, ya a esta altura esas decisiones no son «Ah pero Macri, son decisiones del gobierno que no se tomaron. Cristina quiere alguien que sea culpable de sus propias políticas, la política de ella es el populismo; hoy toda la culpa de todo lo que pasa es de Alberto Fernández y Cristina y los gobernadores se presentan como opositores de Alberto Fernández pero son parte del problema. Estamos con un vacío presidencial realmente alarmante», finalizó.

