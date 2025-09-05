El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, criticó al Gobierno por la falta de obras en las rutas en un acto donde anunció los inicios de la construcción de la Autopista del Valle de Lerma Papa Francisco, una obra que será financiada con recursos provinciales y que contempla 22 kilómetros de extensión. «Estamos dispuestos a servir, pero no a ser sirvientes», sostuvo Sáenz y pidió que el Estado nacional cumpla con las promesas de obras para las provincias.

Durante su discurso, el gobernador -que se movió como un aliado del oficialismo en el Congreso- apuntó contra el Gobierno nacional y cuestionó que nunca cumplieron con lo que habían prometido: “Hace más de un año firmamos un convenio con el Gobierno Nacional por obras de infraestructura que mejoran la calidad de vida de los salteños, y muchas de ellas no se iniciaron”, destacó y pidió a los legisladores nacionales “que dejen de lado la soberbia y que tengan grandeza de pelear y lograr que se cumplan con estas obras tan importantes para los salteños”.

En el mismo sentido Sáenz afirmó que “este gigante dormido empezó a despertar hace unos años y no va a dormir un segundo más. Acá no despertamos leones, pero tampoco hay cordero, estamos dispuestos a servir, pero no ser sirvientes, estamos para ayudar, pero no ser esclavos, estamos dispuestos a acompañar siempre que sea necesario para que nuestro país salga adelante, pero no podemos pasar en un día de héroes a villanos, héroes cuando acompañamos y villanos cuando nos traicionan y quieren que votemos en contra de los intereses del norte argentino”.

El gobernador explicó que la autopista, así como las otras en marcha en toda la provincia, son “hechos, no palabras vacías».

«Cuando prometemos, cumplimos. Y nuestra palabra, vale”, dijo para diferenciarse de la gestión de Javier Milei.

Así, enumeró algunas de ellas como los tramos de la ruta nacional 51, los dos tramos de la RN 40; el arreglo y mantenimiento de las rutas nacionales 50, 16, 34 y 68, entre otras obras.

Sáenz dijo que demandará y exigirá el cumplimiento de estas obras que “tanto nos costó conseguir” y pidió a los diez legisladores nacionales por Salta que acompañen este planteo.

El tema de las obras en las rutas es un problema que arrastran varios mandatarios provinciales que vienen reclamando por el mal Estado de mucho tramos y la falta de fondos para encarar nuevas obras, mejoras o extensiones viales.

Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, tiene reclamos por los accesos de rutas nacionales a los puertos, zonas clave para el desarrollo.

Neuquén también hay serios problemas por los caminos que llegan hasta la zona de Vaca Muerta, zona petrolera donde llegan cientos de camiones semanalmente. El intendente de Añelo, la zona de Vaca Muerta, Fernando Rodrigo Banderet es uno de lo que viene pidiendo que el Estado nacional mejore los accesos.