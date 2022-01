Compartir

El doctor Hugo Bareiro, director de la Unidad de Pronta Atención de la Contingencia (UPAC), hizo notar que ante el aumento de casos positivos de COVID-19 la gente toma conciencia social sobre la importancia del testeo y acude a los efectores de salud a realizarse el hisopado.

Remarcó que «seguimos alentando que espontáneamente se acerquen a hisoparse, ya sea por control y sin dudas si se presenta algún síntoma, porque de esta manera vamos a interrumpir la línea de contagios de la enfermedad y poder controlar este pico que estamos observando que crece día a día».

Hizo notar que «por la demanda de hisoparse hay un pequeño tiempo de espera en la UPAC», no obstante «siempre estamos trabajando; no hemos parado de realizar testeos».

«Hasta hace un tiempo, por las noches bajaba bastante el trabajo y solamente había algunos testeos esporádicos», recordó, en cambio ahora «es incesante», marcando que «por suerte, la gente toma conciencia social sobre la importancia del testeo y se realiza el estudio».

Y detalló que «en las últimas 24 horas hicimos más de 800 testeos en la UPAC», poniendo de resalto que «estamos haciendo un trabajo intensivo para la detección de casos e interrumpir la circulación viral».

A su vez, indicó que «los que más concurren son para testeos por contacto estrecho y síntomas».

“Luego, quienes deben viajar y los que quieren hacerse un control por una cuestión de seguridad ante la asistencia a algún evento social, acotó el doctor Bareiro.

Vacunación

En esa línea, ante la suba de contagios que se está advirtiendo en todo el país, no dudó en destacar que «la vacunación realizada en toda la Argentina, fundamentalmente en la provincia de Formosa, que fue intensiva, prolija e inclusiva, fue y es uno de los elementos que generan una protección inmunológica que está demostrando los resultados actuales».

Esto tiene su correlato en que «la mayoría de los casos que estamos teniendo son casos leves y moderados y hay internada poca gente».

En ese sentido, puntualizó que «hay tres personas en terapia intensiva, donde justamente dos de ellas no estaban vacunadas».

Además, el titular de la UPAC resaltó que «en todo el territorio provincial contamos con vacunatorios fijos, donde las personas que todavía no están vacunadas o aún no completaron su esquema pueden asistir e inmunizarse».

«Hay vacunas disponibles para vacunarse y de esa manera podamos bajar el riesgo de que haya complicaciones por las infecciones de las nuevas cepas que van apareciendo», subrayó.

Finalmente, insistió en recomendarle a la comunidad formoseña que «se siga cuidando, usando el barbijo, manteniendo la distancia social y que evite los lugares cerrados de reunión y las aglomeraciones importantes de personas».

