El médico infectólogo, Julián Bibolini, puso en resalto la mejoría del estatus sanitario con respecto del COVID-19, registrado en la provincia en la última semana.

“Estamos más tranquilos y contentos por este descenso de casos”, expresó el doctor.

Esta alentadora situación, le dio pie para recordar que “al inicio de este nuevo aumento, el 95% de los casos positivos eran de la Capital y después fue extendiéndose al resto del territorio”.

Asimismo, indicó que el mismo panorama se dio respecto de “la disminución de diagnósticos de coronavirus”, exponiendo que el “descenso empezó a darse en la Ciudad de Formosa y luego en el interior”.

“Estamos muy esperanzados de que esta tendencia siga”, pero alertó: “Esto no quiere decir que van a desaparecer los casos, porque es una patología que va a durar mucho tiempo, pero por lo menos ya no está comprometiendo a tantas personas”.

Al mismo tiempo y de manera simple explicó que “aquellos que se encuentren vacunados contra esta afección pueden transitarla como una gripe, es decir, presentar febrícula, decaimiento”, pero a pesar de ello pidió “consciencia” al manifestar que “sí o sí deben aislarse”.

En esta misma línea, aclaró que las personas inmunizadas “también pueden presentar cuadros de neumonía” pero resaltó que “la gran mayoría no lo hace”.

Insistiendo sobre la importancia de la vacunación, Bibolini volvió a remarcar que estar inmunizado “ayuda a prevenir que los cuadros infecciosos se agraven” al igual que “la internación y el fallecimiento de pacientes”.

Vacunas

“Por estos motivos es indispensable completar los esquemas de inoculación, incluidas las dosis de refuerzos”, exponiendo que de esta manera si uno contrae el virus “lo hace en óptimas condiciones y enfrentará la enfermedad de la mejor manera posible”.

Panorama alentador

A modo de síntesis, estimó: “El panorama es más alentador”, pero de igual manera «no esperemos que aumenten los casos para recién aplicarse el refuerzo».

