“Estamos siendo exitosos en demorar la entrada de la variante Delta”, afirmó Vizzotti

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, destacó que “estamos siendo exitosos en demorar la entrada de la variante Delta” a la Argentina y subrayó que nuestro país superó las 40 millones de vacunas recibidas.

“Estamos siendo exitosos en demorar la entrada de la variante Delta” a la Argentina, pero la Ministra asumió que “tarde o temprano es una posibilidad” que ingrese al país, por lo que “es muy importante seguir manteniendo cuidados y que quienes vuelvan del exterior hagan el aislamiento y el PCR”.

Asimismo, Vizzotti remarcó que la Argentina superó ayer los 40 millones de vacunas recibidas para inmunizar contra el coronavirus y que el 50% de la población “ya está vacunada con al menos una dosis”.

“Hoy superamos las 40 milllones de dosis y el 45% de las personas con más de 70 años ha completado su esquema de vacunación”, celebró la ministra ayer a la mañana en diálogo con la emisora El Destape Radio.

“A diferencia de otros países, la Argentina confía mucho en las vacunas”, destacó Vizzotti, y agregó: “Ya estamos en el 50% de la población vacunada con al menos una dosis y a partir de acá ya empieza a depender de la demanda de la población aumentar ese porcentaje”.

Con la llegada de un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas desde China, ayer la Argentina superó las 39,9 millones de vacunas recibidas y hoy sobrepasará las 40,6 millones de dosis cuando arribe otro viaje procedente del mismo país.

De acuerdo con el Monitor Público de Vacunación, hasta esta mañana se distribuyeron 32.867.774 dosis en todas las jurisdicciones, al tiempo que se aplicaron 28.674.364. De ese total, hay 22.876.517 de personas inoculadas con la primera dosis y 5.797.847 cuentan con el esquema completo.

La Ministra explicó que la administración de la segunda dosis a quienes tienen que completar su esquema y el envío de nuevos turnos a la población más joven para iniciar la inoculación “son cosas paralelas”.

“Se siguen iniciando esquemas de vacunación, pero en simultáneo se administran segundas dosis para completar los esquemas de las personas de más riesgo, lo cual es relevante para brindar la mayor protección posible ante el riesgo de circulación de la variante Delta”, explicó.

“Esperamos en septiembre tener un número muy importante de la población vacunada y seguir acelerando la administración”, sentenció la funcionaria.

En relación a la demanda del segundo componente de Sputnik V, la Ministra dijo que están trabajando para “seguir recibiéndolo”.

Afirmó que “la vacuna Sputnik V es una de las más eficaces y una dosis protege de forma similar a dos dosis de las otras vacunas”.

La semana pasada ingresaron al país 550 mil dosis del segundo componente de la rusa y 500 litros del principio activo para seguir fabricándola en el laboratorio Richmond.

“Estamos esperando el control de calidad de 143 mil dosis para principios de agosto y más de 800 mil dosis para la segunda semana de agosto ya formuladas. Y con estos 500 litros, que son otras 800 mil dosis está aclarando un poco el panorama de los segundos componentes”, indicó Vizzotti.

En este sentido, la ministra buscó “transmitir tranquilidad” de que, por un lado, la primera dosis “ya garantiza mucha protección y no pasa nada al transcurrir los tres meses desde su aplicación” y por el otro se está trabajando “para conseguir los segundos componentes y completar los esquemas”.

Por otro lado Vizzotti se refirió a la donación de la vacuna Moderna por parte de Estados Unidos, que fue “la más grande que el Gobierno estadounidense hizo a un país de América Latina”.

“Fue una operación muy rápida. El departamento de Estados Unidos nos avisó que las tenía disponibles y tuvimos que hacer un cambio en el organigrama de Aerolíneas Argentinas para que dos aviones que originalmente iban a China, las trajeran”, contó la funcionaria.

Parte de estas vacunas están reservadas para adolescentes entre 12 y 17 años con comorbilidades, que, según la ministra, se corresponden a “maso menos 900 mil chicos”.

“Estamos esperando la autorización del uso de la vacuna Moderna en adolescentes, que debería llegar en los próximos días”, aclaró.

Finalmente, la ministra recordó que “el objetivo de las vacunas no es reducir la circulación del virus sino las hospitalizaciones y la mortalidad” y sostuvo que seguirá trabajando para acelerar “la adquisición de las vacunas y el ritmo de aplicación”.

Además, la ministra de salud de la Nación calificó como “habitual” al correo electrónico enviado por la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, a Anatoly Braverman, director del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF).

“Ante una situación mundial como la que venimos viendo y una dificultad en la producción, es algo muy habitual estas situaciones y estas presiones. Si no la hacemos nosotros, la hacen otros”, declaró Vizzotti en diálogo con El Destape Radio.

Y afirmó: “El trabajo se hace desde el Estado para poder lograr los contratos, por ley se envían al congreso y es una práctica muy común enviar a los proveedores y discutir los contratos”, sentenció.

