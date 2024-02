«Estamos trabajando espalda con espalda con la Comuna para sacar adelante el servicio»

El gerente de la empresa Cruceros del Sur, César Aguirre en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de la situación del transporte en la ciudad y dijo que la empresa “trabaja espalda con espalda con la Comuna” al mismo tiempo que dijo que la quita de subsidios tendría que haberse dado de manera progresiva porque es difícil seguir en este negocio de esta manera.

Aguirre comenzó diciendo: “en primer lugar hay que pedir disculpas a todas las personas que están con nosotros, utilizando el servicio que la empresa les da”

“A nosotros nos golpea muy fuerte lo que está pasando con el transporte en Formosa, estamos muy preocupados por todo esto. Nosotros estamos negociando fondos para poder cumplir con el servicio”, añadió.

“Escucho falsamente decir que tenemos la tarifa más alta del país, esto no es así, quien tiene la tarifa más alta hoy por hoy es la provincia de Corrientes. Además debemos decir que el incremento otorgado por la Comuna aún no está, estamos penando con el boleto a 250 pesos, la estamos pasando muy mal”, acotó Aguirre.

Vale señalar que la empresa “hoy por hoy no puede conseguir los fondos para abonar los sueldos”.

En relación a la quita de subsidios, explicó “sabemos que nosotros tendremos en un futuro no muy lejano tendremos que acoplarnos a lo que el Presidente de la Nación hoy nos indica, en relación a la quita de subsidios al sector y el dinero no lo tenemos, es por ello que creemos que esto tendrían que haber pasado de manera progresiva”.

Por último, ratificó lo dicho por el subsecretario de Gobierno de la Municipalidad de Formosa y auditor de la empresa Crucero del Sur, Fabián Cáceres, quien dijo que son 180 millones de pesos es lo que se necesita para poder pagar los salarios, “pero no podemos dejar de decir que nosotros varias veces y hace algunos días también, le hemos presentado a la Municipalidad el estado en el que está la flota de colectivos y debemos decir que nosotros no nos estamos quejando de la situación que hoy nos toca. Estamos trabajando espalda con espalda con la Comuna para sacar adelante este servicio, no nos queremos ir de Formosa, pero hay que ser sinceros y lo somos al decir que es difícil seguir en este negocio con una salida progresiva de los subsidios”.