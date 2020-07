Están abiertas las pre- inscripciones para quienes deseen formar parte de la Gendarmería Nacional

Compartir

La Gendarmería Nacional abrió la pre- inscripción para aquellas personas que aspiren a formar parte de la fuerza, quienes tendrán tiempo de anotarse hasta el 31 de agosto.

Pre-inscripción online podrá realizarse a través de cualquier dispositivo con acceso a Internet ya sea móvil o no, en la web oficial de Gendarmería Nacional y seguir los pasos al pie de la letra: www.prensagendarmeria.gob.ar

Luego se comunicarán a través de correo electrónico con los postulantes registrados y se les informará a partir de qué fecha deberían presentarse en los elementos de GN a confirmar trámites de inscripción.

Un dato no menor es que a partir de este año aceptarán a personas que tengan tatuajes en lugares no visibles al utilizar el uniforme.