Están los primeros con pasajes para Chapadmalal

En la localidad de Herradura se realizó el Provincial de vóley de los Juegos Evita de Playa y las duplas de Formosa, en femenino; y de General Güemes, en masculino, se convirtieron en los primeros clasificados para la cita Nacional que se hará en marzo en Chapadmalal.

A lo largo del fin de semana, en coincidencia con la Fiesta de la Corvina, se concretó el Provincial que tuvo una numerosa participación de todo el interior de Formosa. Entre el viernes y el sábado se disputaron los encuentros de la fase de grupos y luego las eliminatorias hasta llegar a las finales que se realizaron en la tarde del domingo.

En la rama femenina estos fueron los participantes y así se agruparon: Zona A: Buena Vista, Clorinda y Laguna Yema. Zona B: Riacho He Hé, Palo Santo y El Potrillo. Zona C: Formosa, Ibarreta e Ingeniero Juárez. Zona D: El Colorado, Estanislao del Campo y Chiriguanos. Zona E: Gran Guardia, Pozo del Tigre y Pastoril. Zona F: Villa 213, Laguna Blanca y Siete Palmas. Zona G: Las Lomitas, Pirané y Herradura. Zona H: Güemes y Fontana.

En masculino jugaron así: Zona A: Clorinda, El Colorado e Ingeniero Juárez. Zona B: Palo Santo, Villa 213 y Estanislao del Campo. Zona C: Buena Vista, Ibarreta y Laguna Yema. Zona D: Formosa, Pirané y Pozo del Tigre. Zona E: Las Lomitas, Riacho He Hé y El Potrillo. Zona F: Güemes, Pastoril y Chiriguanos. Zona G: Herradura, Fontana y Laguna Blanca. Zona H: Gran Guardia y Siete Palmas.

Lara Rojas y Cielo Fileyv, de Formosa fueron las campeonas del Provincial en femenino. Vencieron en la final a la dupla de Villa 213, Maite Nuñez y Marisol Villalba. El partido necesitó de un tercer set para tener definición. Formosa había ganado el primero por 15 a 4, Villa 213 se puso a la par al vencer en el segundo por 15 a 8 y el definitivo fue 10 a 8 para Formosa.

Mientras que en masculino, William Meza y Nino Morales, de General Güemes; vencieron a Pedro Trinidad y Leonel Ruiz Díaz de Formosa y fueron los campeones. Fue 2 a 0 con un 15 a 11 en el primero y 15 a 12 en el segundo.

El tercer lugar, en ambas ramas, fue para El Colorado.

Torneo libre

También se realizó el torneo libre de vóley de playa en Herradura de la Fiesta de la Corvina.

En la rama masculina los campeones fueron Marcos Obes y Gonzalo Medina, de Chaco.

En femenino, las ganadoras fueron Belén Gon y Analía Forés, de Formosa.