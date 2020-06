“Están prácticamente detenidos”, dijo abogado de camioneros mendocinos que presentó hábeas corpus

Compartir

Fabricio Villagi, abogado de los 3 camioneros mendocinos que se encuentran alojados en Villa General Güemes, acusados de haber “desviado” la hoja de ruta, en diálogo con el Grupo de Medios TVO explicó que el viernes presentó un hábeas corpus en la justicia federal debido a que se encuentran prácticamente “detenidos ilegítimamente”.

“El viernes presentamos un hábeas corpus porque se encuentran prácticamente detenidos ilegítimamente, están hacinados, tirados en el suelo, ahora por suerte subieron las temperaturas pero por el frio se podían haber enfermado de cualquier otra cosa más que de coronavirus”, explicó el letrado.

Asimismo señaló que el lugar donde están alojados, “es una especie de habitación en la comisaría de Villa General Güemes. Ellos venían hacia la ciudad de Clorinda con la hoja de ruta totalmente habilitada, una vez que llegan a Clorinda dejan su carga, los contratan para llevar otra carga a Güemes con una nueva hoja de ruta también habilitada y al venir hacia la localidad de Güemes pararon en un control sanitario para constatar esta hoja de ruta, ahí fue el problema porque le sellaron el papel pero no se lo devolvieron, no le dieron una nueva copia para que ellos sigan al llegar a Güemes, los detuvieron por violación al articulo 205 del Código Penal, es decir por violar la cuarentena y ahí quedaron detenidos cumpliendo la cuarentena obligatoria sin poder volver a Mendoza, sin seguir su trabajo”, explicó.

En cuanto a si hay otra copia o un comprobante de esa segunda hoja de ruta aprobada, aseguró que “ellos no tienen otra copia, fue solo la que tenían y entregaron para que les sellen, según me explicaron le sacaron por un error del control sanitario y nada más”.

De la misma forma el abogado explicó que ante esta situación, “ellos tienen que cumplir la cuarentena sin la opción de ser expulsados de la provincia, no todo el mundo sabe pero la mayoría que está en infracción y no son oriundos de la provincia tienen la opción de que los expulsen de la provincia, la Policía los escolta hasta la frontera y se van, esto es algo que solicitaron ellos y se les negó directamente. El problema también es el trato inhumano que están recibiendo porque incluso se le retienen los teléfonos celulares, no se pueden comunicar con sus familias, tienen ciertos horarios para hacerlo, es muy difícil la comunicación con ellos que están totalmente detenidos, el trato es el mismo que con un detenido en una comisaría”, denunció.

En ese marco señaló que el hábeas corpus, “se presentó en la justicia federal ya por el antecedente de la Escuela de Cadetes donde el doctor Carbajal establece los requisitos mínimos que deben cumplir los lugares de alojamiento”.

Para finalizar aseguró que comida y agua tienen asegurada, “lo básico se les respeta, el único problema es el lugar y las condiciones en las que están, no tienen una cama o un catre donde colocar sus colchones, están en el piso”, lamentó.