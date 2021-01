Estanislao del Campo: un sujeto que habría efectuado varios disparos con arma de fuego terminó detenido

Compartir

Tras una discusión familiar, la Policía detuvo a un sujeto y secuestró en poder del mismo un arma de fuego con el que habría efectuado varios disparos ocasionando la muerte de un can, daños en la estructura de una vivienda y un automóvil.

Del hecho se tomó conocimiento ayer a las 06:00 de la mañana, cuando personal de Comisaría Estanislao del Campo recepcionó un llamado telefónico donde solicitaban presencia policial por un desorden familiar con el uso de arma de fuego en el barrio San Cayetano.

Inmediatamente el personal de esa unidad operativa concurrió al lugar, advirtiendo que un hombre que se encontraba en el interior de la vivienda, tenía en su poder una escopeta calibre 14. Tras dialogar durante varios minutos con esa persona, lograron contenerlo y despojarlo del arma, para luego colocarle las esposas por razones de seguridad.

De averiguaciones practicadas en el lugar del hecho, se pudo saber que el hombre aprehendido tuvo una discusión con el hijo adoptivo de su tía por un can y se retiró del lugar. Momentos después regreso con el arma de fuego en sus manos y efectuó varios disparos contra el otro sujeto, sin que impacten los proyectiles en el cuerpo de la víctima. Conforme lo ocurrido, se solicitó la presencia del personal de la Delegación de Policía Científica Las Lomitas, quienes realizaron una exhaustiva verificación del lugar del hecho, secuestrándose dos cartuchos que ya fueron utilizados y otros elementos que interesan a la causa.

Durante esa diligencia procesal se encontraron con un can de la víctima muerto, a prima facie por haber sido alcanzado por los perdigones del arma de fuego. Asimismo, se constató daños en el cable de energía eléctrica de una vecina lindante (lo cortó) y provocó daño en la puerta de un automóvil que se encontraba estacionado en el inmueble de otro vecino.

Detenido y secuestros fueron trasladados a la dependencia policial, donde el sujeto se notificó situación procesal en causa judicial por los delitos de “Tentativa de Homicidio con el Uso de Arma de Fuego, Daño e Infracción Ley 14.346”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno.

