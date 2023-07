Estanislao del Campo: vecinos cortaron la RN81 disconformes con resultados electorales

El escrutinio definitivo que comenzó el día miércoles en la Escuela 66 confirmó la reelección de Armando “Pirulo” Barrios en la intendencia de Estanislao del Campo, luego de que los resultados provisorios del domingo lo dieran por ganador a su adversario, el doctor Marcos Lara por una mínima diferencia. Vecinos de la localidad disconformes con estos nuevos resultados se manifestaron sobre la Ruta Nacional 81 y aseguraron que Barrios pudo haber cometido fraude.

César Carabajal vecinos de la localidad de Estanislao del Campo en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de los motivos que llevaron a la gente a manifestarse y aseveró que «algo se hizo mal y que la gente el domingo votó un cambio».

Carabajal comenzó diciendo: estamos con la comunidad originaria de Juan Bautista Alberdi donde hay un corte masivo de ruta que reclaman que hubo algo que se hizo mal porque en Estanislao del Campo el día domingo en todas las mesas se había realizado el escrutinio se le dio por ganador al doctor (Marcos) Lara, en este caso y ahora salen que el ganador es Armando «Pirulo» Barrios».

«Esto no fue así porque yo estuve de fiscal también y todos los presidentes de mesa fueron de «Pirulo» Barrios y es imposible que haya fraude en las mesas, nada dice que hubo fraude», aseveró.

Indicó además que la gente del pueblo molestos por esta situación porque ellos habían votado el cambio, procedieron a cortar esta arteria. «Al pueblo le molestó porque ellos quieren un cambio y resulta que aparecieron los votos. Pedimos que se tomen cartas en el asunto porque no creemos que haya ganado nuevamente Barrios».

«Él, por «Pirulo» dice que hubo una corrupción total. Las actas están firmadas por presidentes de mesa que pertenecen al espacio de él. Todo el equipo lo movió él. Sencillamente no se pueden creer las excusas que dan porque fue su gente la que estuvo trabajando ese día en las elecciones», señaló el vecino.

«Creo que ni un niño de 10 años puede creer que algo así haya pasado. Nosotros consideramos que en el Tribunal Electoral Permanente hicieron algo y que allí es que lo dieron por perdido a Lara. «Ellos pusieron estratégicamente a presidentes de mesa en todas las escuelas porque han hecho renunciar a muchos independientes, ellos firmaron las actas en las que decía que otro candidato había ganado, no pueden salir a decir ahora que ellos ganaron, entonces la misma gente de él es la que realizó fraude», cerró.

Relacionado