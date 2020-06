Estatales de Río Negro en “estado de alerta”

Compartir

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Río Negro anunció estado de alerta, asamblea permanente y movilización en todos los hospitales de la provincia, en reclamo del cumplimiento del pago de un bono por 5.000 pesos comprometido por Nación para el personal de salud, informaron hoy fuentes gremiales.

El secretario General de ATE en la provincial, Rodrigo Vicente, adelantó que no se descartan medidas de acción directa, “para que nos den una respuesta ante una demanda tan sensible como es la concreción de este compromiso asumido ya hace más de 70 días con las y los trabajadores de la salud”.

“No solo no hubo novedades hasta el momento, sino que ahora nos enteramos que solo estarían cobrando este bono sólo una parte y no el total de los trabajadores esenciales de la salud que se desempeñaron arduamente a lo largo de estos meses”, remarcó el dirigente.

Según explicó Vicente, la compensación salarial de 20 mil pesos -divididos en cuatro cuotas para los meses de abril, mayo, junio y julio- se definió al inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

“Sin embargo, al día de la fecha el pago todavía no ingresó al bolsillo de varios trabajadores”, remarcó Vicente.

Desde el sindicato explicaron que pidieron que el Ejecutivo Provincial asuma un compromiso salarial solidario con los 7.000 trabajadores estatales de salud y saldar el incumplimiento del Estado Nacional para luego reclamar el reintegro de los saldos correspondientes.