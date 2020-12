“Este Consejo va a hacer cumplir los protocolos sanitarios en defensa de la salud de todos los formoseños”

Compartir

En el marco de una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, se refirió a la protesta de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) en Formosa, que decidió regresar a la modalidad de trabajo pre pandemia desde el martes 22 de diciembre.

“Ustedes saben que fuimos sector por sector de la economía formoseña, hablando, charlando, discutiendo, pero fundamentalmente firmando protocolos de cómo la actividad en esta nueva normalidad de la pandemia debía desarrollarse en nuestra provincia, uno de ellos fue con la asociación de hotelería y gastronomía”, sostuvo.

En ese sentido, el funcionario indicó que el organismo debía juntarse con este sector la semana pasada; y que el jueves pasado acordaron hacerlo en la mañana del viernes, pero a primera hora del día, se enteraron de la decisión de FEHGRA, a través de los medios locales.

“Nos desayunamos con lo siguiente: el presidente de la filiar Formosa de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina, comunica que los propietarios de unos 60 bares y restoranes de la ciudad, decidieron que, desde el martes 22, regresan a la modalidad de trabajo que tenían antes de las restricciones por la cuarentena”, leyó.

Y continuó: “Aún a pesar de posibles sanciones y clausuras de sus locales, deciden extender los días de extensión al público a toda la semana con el criterio de que cada local decida en qué horario o turno abrirá sus puertas para trabajar”.

El titular de la cartera económica, catalogó dicha acción como “inadmisible”, en el contexto de pandemia que atraviesa la provincia, el país y el mundo; como también consideró que lo es, firmar un protocolo y asumir el compromiso de cumplirlo, en forma consensuada, y luego dar marcha atrás.

“Por lo tanto, llamamos a la reflexión a esta federación empresaria con la cual veníamos manteniendo la posibilidad de diálogo; por supuesto que a partir de esta resolución es imposible que se pueda dar, porque volver a modalidades del trabajo anteriores a la cuarentena, como si ya pasó la pandemia, nos parece que no es aceptable en nuestra provincia”, aseveró.

Además, Ibáñez reconoció que la mayoría de los formoseños y formoseñas “hizo muchísimos esfuerzos” para tener el estatus sanitario que acontece; y reafirmó el compromiso de que “este Consejo va a hacer cumplir los protocolos sanitarios en defensa de la salud de todos los formoseños, no lo duden en absoluto”.

En otro orden, el ministro recordó que dicho sector de la economía incumplió el protocolo vigente durante los dos últimos fines de semana, en muchos de los locales gastronómicos; y que durante las conferencias de prensa diarias fue expresado por los periodistas que concurren.

“Y acordamos que sí, hubo un relajamiento del cumplimiento de las medidas y lo íbamos a plantear en la reunión que lamentablemente no se puede realizar en estas condiciones”, aclaró.

Por último, Ibáñez sentenció: “Esto de que ustedes deciden en forma unilateral, una Federación que representa a la hotelería y gastronomía de nuestra provincia, que no van a cumplir ningún protocolo sanitario y vuelven su actividad anterior a la cuarentena, les repito, es para este Consejo inadmisible”.

Y finalizó: “No nos va a temblar la mano para hacer cumplir dentro de la ley y como corresponde los protocolos vigentes en salvaguarda de la salud de los 640 mil formoseños”.

