Este fin de semana nacieron tres bebes de madres que dieron positivo por coronavirus

Tres bebés nacieron entre el sábado y el domingo en el Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19. Sus mamás están internadas ahí como casos positivos de Coronavirus. Todos son varones y están en buen estado.

Los niños pesaron 2,390 kilogramos, 3,345 kilogramos y 3,400 kilogramos respectivamente. Uno de ellos fue derivado al Hospital de la Madre y el Niño, donde permanece internado en el sector de aislamiento.

El director del Hospital “Evita” Samuel Gutiérrez confirmó que el día sábado ingresaron tres mujeres embarazadas de término, dos de 38 semanas y una de 39 semanas, por lo que debieron realizarse las cesáreas.

Se trata de tres mujeres wichí una proveniente de El Chorro y dos de El Potrillo, en el oeste provincial.

“Las tres cesáreas se realizaron con éxito, esto demuestra la capacidad que tiene el hospital Evita de llevar adelante este tipo de procedimientos”, destacó el profesional.

Señaló Gutiérrez que las cirugías se realizaron en articulación con obstetras del Hospital de la Madre y el Niño, como también pediatras, quienes fueron los que recibieron a los bebés. También participa el Hospital de Alta Complejidad con pediatras y terapistas.

“Todo eso marca una gran coordinación de la red que tiene el sistema sanitario de la provincia. Uno de los bebés fue derivado al Hospital de la Madre y el Niño porque su mamá está internada en nuestra sala de terapia intensiva con síntomas de eclampsia (presión arterial elevada en embarazadas)”, detalló.

Equipo

Las cirugías se fueron realizando a medida que llegaban los grupos de personas oriundas del oeste, luego de que se confirmaron los casos positivos de Coronavirus en el Hospital de Ingeniero Juárez.

La primera se realizó a las 13 horas, la segunda a las 16,30 horas y la última a las dos de la madrugada de este domingo.

“Trabajó un equipo muy grande, dos obstetras, anestesista, pediatra, enfermeros, técnicos en hemoterapia para el caso de que llegara a necesitar transfusión, laboratorio”, detalló Gutiérrez para agregar que “hay una logística que el hospital tiene y lo hace en forma inmediata, porque es un hospital polivalente, cuenta con todos los anexos necesarios, como también una farmacia completísima”.

Consejo

“Comprovincianos, los tres nacimientos que se produjeron en el Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19 nos llenan de alegría y esperanza. En tiempos de pandemia y con mamás afectadas por el coronavirus, estos tres niños formoseños nacieron saludables, en un hospital público provincial único en el país para la atención del COVID-19, aplicando todos los protocolos de seguridad necesarios para el caso”, señaló el Consejo de Atención de la Emergencia COVID19.

“Esto nos demuestra la fuerza de la vida aún en los peores momentos. Aferrémonos a esta fuerza vital que llevamos dentro todos y cada uno de nosotros, cuidemos nuestra salud, cuidemos a los que más queremos”, señalaron.

Uno de los recién nacidos

permanece internado y aislado

El director del Hospital de la Madre y el Niño Víctor Fernández confirmó que se encuentra internado en ese nosocomio un bebé, que nació el sábado en el Hospital Interdistrital Evita, y cuya mamá con coronavirus tuvo un cuadro de hipertensión.

“El niño está en internado en Neonatología en nuestro hospital, en aislamiento porque su mamá quedó en terapia intensiva en el Hospital Evita”, indicó.

Precisó Fernández que un equipo de obstetras y pediatras del hospital participó de las tres cesáreas que se practicaron a mujeres wichí en el Hospital Evita, cuyo traslado se realizó entre el sábado y la madrugada del domingo.

Como producto de las cirugías, nacieron tres bebés en buen estado, dos de ellos permanecen internados junto a sus mamás en el Hospital Evita, mientras que el tercero fue derivado a la Madre y el Niño, porque su mamá requirió ser internada en terapia intensiva, por presentar síntomas de presión arterial elevada.

Si bien la bibliografía indica que no hay confirmación de una transmisión vertical madre- niño del coronavirus, a los tres bebés les practicó un test para saber si poseen el virus cuyos resultados hasta el momento no están disponibles.

Tas el nacimiento, el bebé fue traslado al Hospital de la Madre y el Niño con todo el Equipo de Protección Personal (EPP) para los trabajadores de la salud que lo tratan e internado en Aislamiento.

“En el sector de aislamiento, tenemos todos los cuidados tanto médicos como enfermeros, el personal de limpieza, como debe hacerse por protocolo. Todos nos vestimos con la ropa adecuada para ver a los pacientes, lo mismo ocurre con este bebé, hijo de una mamá positiva, lo que no significa que el bebé lo pueda tener”, aclaró Fernández.

En ese marco, el médico precisó que hasta el momento el hospital recibió 436 casos sospechosos de Coronavirus, de los cuales sólo uno arrojó resultados positivos a coronavirus. Se trata de la mamá de un bebé que fue operado del corazón en Corrientes y luego derivado al Hospital.

Practicado el hisopado correspondiente, la mujer fue trasladada al Hospital Evita, donde continuó su tratamiento.

Asimismo Fernández comentó que este domingo realizó una recorrida por el Centro de Atención sanitario COVID 19 Cincuentenario, donde se comenzaron a derivar pacientes leves, tras los casos positivos de Ingeniero Juárez, lugar que funciona bajo su dirección.

