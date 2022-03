«Este gobierno provincial es profundamente misógino y racista», dijo el diputado Carbajal

Compartir

Tras el discurso que emitió el gobernador Gildo Insfrán en el acto por el Día Internacional de la Mujer y en medio del debate por la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, el legislador opinó sobre los gobiernos provincial y nacional.

Mientras en el Congreso Nacional iniciaba el debate por el proyecto de renegociación de la deuda que tiene el país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y miles de mujeres marchaban en todo país por la reivindicación de sus derechos en el Día Internacional de la Mujer, muchos de los dirigentes políticos locales y nacionales aprovecharon la ocasión para dar sus discursos. En el plano local el gobernador Insfrán habló en el tradicional acto que realiza y el diputado nacional, Fernando Carbajal, señaló que “el dato distintivo es que en el día de la mujer habla un hombre”.

“La verdad es que sólo escuché algunos pequeños tramos del discurso pero el dato distintivo es que en el Día de la Mujer habla un hombre, pero bueno es coherente con este gobierno provincial que es profundamente misógino y racista”, manifestó al Grupo de Medios TVO.

El legislador nacional por la oposición aseguró que esa afirmación la viene denunciando desde hace tiempo y agregó que “pese a que quieren cubrir su racismo, se manejan de esta manera y también es profundamente machista, el culto a la personalidad se va profundizando cada vez que va pasando el tiempo. Somos un gobierno cada vez más autocrático centrado en la figura de un líder al que se lo identifica como un mesías prácticamente y en este sistema político, que día a día va perdiendo calidad en todos y cada uno de los aspectos, la verdad es que son bastante típicos estos procesos de degradación institucional cuando tenemos un gobierno que se ha eternizado”.

Las palabras y el acto que realizó el gobernador provincial no pasaron desapercibidos para el diputado que se encontraba analizando el proyecto que busca refinanciar la deuda que tiene el país con el Fondo Monetario Internacional.

En ese sentido Carbajal comunicó que “estoy participando en las comisiones por el acuerdo, pero hasta ahora no se han constituido, salvo estas dos que son las de presupuesto y finanzas pero yo por supuesto que no las integro como miembro porque voy a participar en las comisiones más vinculadas a las cuestiones de justicia, pero de todos modos estuve participando los dos días, escuchando primero a los funcionarios y después a los representantes de los sectores del trabajo y de la producción”.

Además añadió que “creo que el gobierno de Macri tiene que asumir su cuota de responsabilidad y los partidos que han sido aliados también tienen su cuota de responsabilidad, esto es inviable. Me parece que quienes han gobernado durante los últimos 16 años también deben asumir su responsabilidad porque o sino caemos en este absurdo y en este relato que el gobierno quiere construir y acá la conformación de la deuda es compartida”.

Fiel a su estilo, el ex juez federal también opinó sobre su par oficialista Máximo Kirchner y afirmó que “no es un personaje político con peso propio, es uno de la vicepresidenta, ésto está muy claro, a Máximo le sacamos la madre y seguiría jugando a la play, claramente es la posición de la vicepresidenta que está boicoteando el gobierno y que está tratando de vaciar el contenido de este gobierno”.

