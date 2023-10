Este jueves, a partir de las 21 horas, se estrena en Formosa la obra «Los colores de la luz»

La Compañía Teatral “El Alebrije” presentará por primera vez en Formosa la obra “Los colores de la luz”. La cita es el próximo jueves 2 de noviembre, a las 21, en el Auditorio “Teatro de la Ciudad”.

Cabe destacar que dicha pieza fue escrita por la dramaturga misionera tiki Marchesini y dirigida por Alejandro Bordón, con la participación actoral de Laura Duré, Diego Vera y Horacio Balassi, contiene lenguaje adulto y es prohibida para menores.

“Los colores de la luz” tuvo su estreno el pasado 2 de septiembre en Espacio “Reciclado” de la ciudad de Posadas, en el marco de la 9° Muestra de Teatro “De la Idea a la Puesta”, evento que tiene como prioridad promover y difundir la dramaturgia regional. Este encuentro tiene dos instancias: la primera dónde los dramaturgos presentan sus libretos teatrales y la segunda donde esos textos son elegidos por los directores para llevarlos a escena y estrenarlos durante los días que se desarrolla el festival.

La autora de la obra sostuvo que “realmente me emocionó ver un trabajo tan sólido y tan comprometido tanto de parte de los actores como del director, en lo que respecta a la construcción de los personajes, la disposición del espacio escénico y los elementos que se utilizaron”

Marchesini resaltó que la puesta “transmite en toda su fuerza, en su crueldad y pureza. Porque creo que tiene esos dos grandes contrastes, transmite lo que pretende los colores de la luz y creo también que este antagonismo de crueldad y pureza tiene que ver con la vida misma, con la vida y con las posibilidades que tenemos todos de elegir de algún modo donde nos paramos para seguir viviendo”

“Vi un respeto muy profundo hacia lo que es el proceso creativo tanto de cada uno de ellos como para conmigo, lo cual no siempre se encuentra y además entiendo que es una forma de construir en libertad y eso pude apreciarlo tanto como autora como espectadora, quizás en este caso es más difícil diferenciar el rol del espectador, pero no por eso de menor importancia”, remarcó.

Sinopsis

La historia se sitúa en la noche misionera cuando dos hermanos enfrentados por el amor, se encuentran ante la traición y un secreto familiar. El deseo de sudar la pasión de los amantes los llevara por el camino del pecado en la noche oscura, llena de rocío y frente al río descubrirán la verdad que da inicio al trágico desenlace.

Entradas anticipadas

Según la ubicación, los tickets tienen los siguientes valores: $ 3500 (Platino), $ 2500 (Oro) y $ 2000 (plata), pudiendo adquirirse con transferencias o Mercadopago al celular 3704-248935 (Alias: loscolores.luz)