Este jueves inicia una nueva temporada de la Liga de Vóleibol Argentina en Bs. As

Este jueves dará inicio una nueva temporada de la Liga de Vóleibol Argentina, el torneo más importante del calendario ACLAV. El Tour 1 tendrá a Ciudad Vóley como anfitrión en el Parque Olímpico de la Juventud en Buenos Aires. De jueves a domingo, y con transmisión de Fox Sports, inicia la máxima categoría del vóley argentino masculino.

Jueves, sábado y domingo se disputarán 4 partidos, mientras que el viernes serán sólo 3 turnos de juego. En la jornada inicial, Tucumán de Gimnasia y San Lorenzo levantarán el telón a las 11hs. En su último enfrentamiento en la Copa ACLAV, los tucumanos se impusieron por 3-1 y buscan ahora repetir el resultado. Más tarde, CEF 5 se medirá ante Waiwen (15hs), Vélez ante Defensores de Banfield (18hs), y tendremos el debut del anfitrión, Ciudad, ante Monteros (21hs) en uno de los duelos destacados de la jornada.

El viernes, nuevamente el Lobo tucumano iniciará las acciones, esta vez midiéndose ante CEF a las 15hs. Más tarde, Monteros enfrentará a Boca (18hs) y River cerrará ante Vélez (21hs). El último antecedente es en la Copa ACLAV, donde el duelo metropolitano se quedó en manos millonarias tras un partido intenso.

Sábado y domingo se adelantarán los horarios de juego, con turnos a las 11hs, 14hs, 17hs y 20hs. El sábado, Monteros y Defensores de Banfield abrirán la jornada en una reedición del duelo de Supercopa, para dar paso más tarde a los cruces entre CTG y Boca, River vs. San Lorenzo, y Ciudad ante Waiwen.

La última jornada empezará con Boca y Defensores y continuará con CEF vs San Lorenzo, River vs Waiwen -partido vibrante en su último choque en la Copa ACLAV- y Ciudad ante Vélez para completar las cuatro jornadas de juego.

Las entradas para cada día se compran a través de la plataforma Passline en este enlace.

Fixture

Día 1 – Jueves 14/11

11hs Tucumán de Gimnasia vs San Lorenzo

15hs CEF 5 La Rioja vs Waiwen

18hs Vélez Sarsfield vs Defensores de Banfield

21hs Ciudad Vóley vs Monteros Vóley

Día 2 – Viernes 15/11

15hs Tucumán de Gimnasia vs CEF 5 La Rioja

18hs Monteros Vóley vs Boca Juniors

21hs River Plate vs Vélez Sarsfield

Día 3 – Sábado 16/11

11hs Monteros Vóley vs Defensores de Banfield

14hs Tucumán de Gimnasia vs Boca Juniors

17hs River Plate vs San Lorenzo

20hs Ciudad Vóley vs Waiwen

Día 4 – Domingo 17/11

11hs Boca Juniors vs Defensores de Banfield

14hs CEF 5 La Rioja vs San Lorenzo

17hs River Plate vs Waiwen

20hs Ciudad Vóley vs Vélez Sarsfield