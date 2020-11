Este jueves se inaugura la Casa de Mujeres Artesanas Pilagá en Las Lomitas

Compartir

En el marco de la Iniciativa Chaco Trinacional, la Fundación ProYungas, la Comunidad Pilagá Campo del Cielo QAQADEPI, la Municipalidad de Las Lomitas, la empresa Biotérmica y la Unión Europea, invitan este jueves 26 de noviembre a la Inauguración de la Casa de las Artesanas Pilagá, Municipio de Las Lomitas, Formosa.

El evento de inauguración, a realizarse de manera virtual, representa la culminación de los trabajos de remodelación, ampliación y acondicionamiento de la Casa de las Artesanas, espacio destinado exclusivamente al desarrollo de actividades de las mujeres de la comunidad Pilagá del Bañado La Estrella, una de las 7 Maravillas Naturales de Argentina.

“Para la comunidad Pilagá y en especial para la mujeres artesanas, contar con este espacio es de gran relevancia para su desarrollo, al permitirles incorporarse al circuito de ecoturismo de la región del Bañado La Estrella. Además de favorecer la producción y comercialización de sus artesanías, les va proporcionar las condiciones necesarias para continuar capacitándose y ampliar así sus posibilidades de crecimiento y de sostén a la propia comunidad, fortaleciendo su organización comunitaria”, destacó Alejandro Brown, presidente de ProYungas.

La recuperación de esta casa fue una de las demandas fundamentales que las mujeres de la comunidad plantearon para el alcance de sus objetivos. Es en ese sentido que ProYungas, en el marco de la Iniciativa Chaco Trinacional, con el apoyo de autoridades de la comunidad de Campo del Cielo y de las autoridades provinciales de Formosa; la colaboración de la Municipalidad de las Lomitas y de la Fundación Gran Chaco; con la contribución de la empresa Biotérmica Las Lomitas y el financiamiento de la Unión Europea, pudo concretar esta obra íntegramente ejecutada durante la pandemia. El trabajo de remodelación comprendió la ampliación y adecuación de 67 m2 del espacio interno acondicionado, y de 847 m2 del área externa, que incluye sistema de recolección y almacenamiento de agua, baños exteriores, entre otros.

Para Jessica Sosa, presidente de la Asociación de Artesanas Pilagá “la casa es muy importante porque acá podemos vender nuestras artesanías, exponer, si llueve no tenemos que trasladarnos de un lugar a otro. Podemos tener más organizado el trabajo de las mujeres, hacer las capacitaciones en computación, de las huertas que realizamos también, hacer las costuras, hacer las reuniones. Antes de la pandemia venían muchas personas a conocer la comunidad, en especial a conocer como trabajamos las mujeres”. “Actualmente estamos trabajando con 160 mujeres artesanas de Campo de Cielo, tanto de comunidades del kilómetro 30, 14 y de La Bomba”, agregó Jessica.

Juana González, tesorera y coordinadora de la Asociación, señaló la importancia de la casa “tener un espacio donde guardar las cosas que las mujeres realizan, las artesanías, también los elementos que nosotras utilizamos para nuestro trabajo, las computadoras, las máquinas… todo de forma segura. Antes no teníamos baño y con este espacio que ahora tenemos vamos a estar preparados para quienes quieran visitarnos”.

“La mujeres hicieron un gran trabajo en rescatar este espacio que era una escuela abandonada, logrando transformarla en un centro no solo de venta y de producción, también de capacitación y de innovación tecnológica. Hoy celebramos no solo a las ‘Mujeres Pilagá’ por su capacidad de gestión, de seguir trabajando para fortalecer su organización, sino también al trabajo en red con la Fundación ProYungas, con la Unión Europea, con un conjunto de actores locales como el Intendente de Las Lomitas, el Estado, las organizaciones sociales de base, y la cooperación internacional, trabajando juntos para el desarrollo del territorio”, destacó Fabiana Mena, presidenta de Fundación Gran Chaco.

Para el Intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo “esta obra es una vidriera de la comunidad hacia el exterior, un espacio que potencia sus producciones y una oportunidad inigualable para fortalecer la comunidad y generar oportunidades de ingresos económicos genuinos para apuntalar la vida cotidiana de estas familias”.

El acto de inauguración será el jueves 26 de noviembre a las 10.30 hs. y contará con la participación de representantes de la Comunidad Pilagá y de las instituciones que apoyaron la realización de esta obra. Será transmitido en vivo por el canal de YouTube de Fundación ProYungas www.youtube.com/ProYungas.

