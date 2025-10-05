Este lunes inician las preinscripciones para las carreras del Instituto Politécnico Formosa

Este lunes 6, inician las preinscripciones para las carreras de Mecatrónica, Desarrollo de Software y Multiplatafdorma, Química Industrial y Telecomunicaciones del Instituto Politécnico Formosa (IPF) “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla”.

Así lo confirmó el director del instituto, el doctor Horacio Gorostegui, quien precisó que “el curso introductorio será en enero para el caso de Mecatrónica y Desarrollo de Software Multiplataforma, por lo que la preinscripción va a estar abierta hasta finales de diciembre”.

“En el caso de Química Industrial y Telecomunicaciones, las preinscripciones se extienden hasta finales de marzo, iniciando el curso introductorio en abril, mayo y junio” añadió.

También, aclaró que en estas últimas dos carreras “tenemos la posibilidad de brindar el curso introductorio de manera online o presencial”.

Para realizar la preinscripción, Gorostegui indicó que “se solicita un archivo en formato PDF con ambos lados del DNI y completar un formulario de Google que se va a encontrar en el Instagram y Facebook del Instituto Politécnico Formosa”.

Finalmente, recordó que “cada carrera tiene un cupo de 50 personas” y explicó que “es debido a una cuestión operativa por los diferentes servicios que se brindan como, almuerzo, computadoras, servicio de transporte”.

“Es importante realizar la preinscripción y prepararse para lo que va a ser el cursillo y el examen de ingreso”, cerró.