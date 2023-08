«Este mundial debe ser un espaldarazo para la natación para personas sordas»

Emanuel Llanos, pieza clave en la selección argentina de natación para sordos, y Marcela Belviso, directora técnica nacional del equipo e integrante del Comité Organizador, estuvieron en Paradeportes Radio y compartieron sus sensaciones de lo que se viene en el 6º Mundial de natación para sordos, que se realizará del 14 al 19 de agosto en el Parque Olímpico de la Ciudad de Buenos Aires.

«Estoy con muchas ansias de que empiece el Mundial, con ganas de competir, de dejar lo mejor de mí y representar al país lo mejor posible para demostrar que Argentina también tiene buen nivel», expresó el nadador de 25 años, estudiante de arquitectura en la UADE y con más de una década representando a River Plate y a la Selección Argentina.

Llanos ya sabe lo que es hacer historia: es el primer hombre en ganar una medalla en las Sordolimpiadas de Brasil 2022 cuando consiguió la plateada. «Mi sueño es dejar al país en lo más alto. Si pude ganar una medalla olímpica, por qué no soñar con la medalla en un Mundial y en Argentina», aseguró.

El sentimiento de competir en casa no pasa desapercibido: «Al principio vivía con muchos nervios que la competencia sea en Argentina, porque lo veía como una responsabilidad más, pero ahora lo veo del lado positivo. Mi familia y mis amigos están emocionados de que sea acá, porque me van a poder venir a ver».

El evento contará con más de 130 deportistas de 20 países, lo que refleja la diversidad y el espíritu competitivo que une a atletas de todo el mundo. «Que se haga un Mundial acá es un poco abrirle las puertas al mundo y ese vínculo me genera mucha felicidad», agregó Emanuel, subrayando la dimensión global del evento.

Por su parte Marcela Belviso destacó el significado del Mundial más allá de la competencia: “Es emocionante como todos estamos trabajando juntos para trascender las barreras de la comunicación, es el legado que queríamos dejar”.

“Este Mundial tiene que ser un espaldarazo para lo que viene y para que la natación para personas sordas continúe creciendo y tenga cada día más competitividad, más deportistas y cada vez más nivel. Muchos de los integrantes de este plantel son el futuro de nuestro deporte”, agregó Belviso.

El seleccionado argentino de natación para personas sordas estará integrado por Diana Valentini, Sebastián Galleguillo, Emanuel Llanos, Manuel Funes Bicerne, Ingrid Romero, Julián Vincitorio Doce y Delfina Villarreal.

Paradeportes Radio es el único programa dedicado al deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino conducido por Maximiliano Nóbili y el exnadador paralímpico Ariel Quassi. Paradeportes Radio se emite los miércoles, de 21 a 22, en simultáneo por Eco Medios AM 1220 y por las redes sociales de Paradeportes (YouTube, Facebook, Twitter y twitch).

