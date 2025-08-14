Este sábado, en el Cincuentenario sesionará el Congreso Provincial del Partido Justicialista

Ana María del Riccio, integrante de la Mesa Ejecutiva del Partido Justicialista (PJ) Distrito Formosa, se refirió a la realización del Congreso Provincial que se llevará a cabo este sábado 16, a las 10 horas, en el Estadio Centenario de la ciudad capital.

En este sentido, explicó que la convocatoria es debido a que “este domingo 17 vence el plazo de presentación de los candidatos para diputados nacionales para las elecciones que se desarrollarán en octubre de este año”.

Es por ello que se contará “con la participación de todos los congresales del PJ, que orgánicamente van a aprobar o no la consideración de los candidatos que se van a presentar ese día”.

Cabe remarcar que por la provincia de Formosa se renuevan dos bancas, las que hasta el momento ocupan Ramiro Fernández Patri del PJ y Fernando Carbajal de Democracia para Siempre-Unión Cívica Radical (UCR).

“Estamos con muchas esperanzas y fuerzas para que ambos sean del Partido Justicialista”, declaró y ratificó “el compromiso de lealtad y firmeza hacia la conducción provincial” del gobernador Gildo Insfrán.

En otro orden, aludió a las sesiones de la Convención Constituyente de Formosa, expresando que en las mismas “ya hemos visto actitudes antidemocráticas, destituyentes que piden la intervención federal de la provincia, siendo esta una actitud antidemocrática y golpista”, en referencia al bloque de La Libertad Avanza (LLA).

“Se están trabajando en las comisiones, se han aprobado distintos despachos e incorporado artículos, todo ello para plasmar una ampliación de derechos que no estaban en la Constitución para las generaciones actuales y las futuras”, añadió.

Al finalizar, subrayó que “desde el Modelo Formoseño estamos defendiendo los derechos de las personas, porque aquí los derechos y las garantías constitucionales están y seguirán estando en la Constitución Provincial”