Este viernes inicia el taller sobre escritura académica en La Tex

Este viernes 7 en el Salón Auditorio de la Facultad de Administración, Economía y Negocios de la Universidad Nacional de Formosa (FAEN-UNaF) tendrá lugar el acto de apertura del taller denominado “Introducción a la escritura académica en LaTex. Utilizando Overleaf y la asistencia de Chat GPT”.

La actividad es organizada por el centro de estudiantes LíneAzul, y cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Extensión Universitaria y el Departamento de Graduados de la casa de estudios.

El Prof. Edgar González, docente de la carrera Profesorado en Matemática quien será uno de los disertantes, comentó que “será un curso de 8 encuentros, que comenzará este viernes a las 17 hs”.

El Prof. Nelson Ojeda, licenciado en matemática que también está a cargo de la capacitación, agregó que “este taller está destinado a docentes y alumnos que quieran escribir un artículo académico, como ser una monografía o una tesis, así como para investigadores de la universidad y externos”.

“LaTex es un procesador de texto que tiene su propio lenguaje de escritura y es de código abierto, a diferencia de Microsoft Word, donde hay que pagar la licencia para usarlo. Escribir en LaTex mejora la tipografía y la presentación de un artículo, por ejemplo al escribir para una revista científica, hay publicaciones que tienen ética de publicación que piden trabajos en este lenguaje”.