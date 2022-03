Este viernes se movilizarán para pedir justicia por el femicidio de Adriana Vargas

Compartir

Este viernes a las 18 horas en la Plaza San Martín, familiares, amigos, vecinos y organizaciones sociales se movilizarán para pedir el esclarecimiento del femicidio de Adriana Vargas, la mujer de 38 años que falleció tras haber sido quemada en un domicilio del barrio Villa Hermosa.

Según informó la Policía en su momento, había una mujer detenida y se buscaba intensamente a un hombre sindicado como presunto autor del hecho.

En ese sentido Verónica Robles, amiga de la familia y madrina de una de las hijas de Vargas, convocó a toda la comunidad a participar de la movilización, con el fin de que se esclarezca el hecho y haya justicia.

“Queremos convocar a todos los que quieran unirse a esta marcha el viernes a las 18 horas en la plaza San Martín para pedir justicia por el femicidio de Adriana que estaba embarazada, somos muchas y no nos vamos a callar hasta que se encuentre al culpable, que dicen que está prófugo, queremos que se haga justicia por favor”, expresó angustiada.

Asimismo se mostró confundida en cuanto a las versiones que circulan sobre lo que ocurrió ese fatídico domingo en el que Vargas apareció tirada con severas quemaduras en el cuerpo. “Nadie sabe bien qué pasó, la Policía tampoco aclara qué ocurrió, primero detuvieron a una mujer, luego la soltaron, se dijo que el culpable es esta persona que está prófuga, todo es dice qué porque no sabemos bien qué pasó, esperamos que la Policía actúe rápidamente”.

Además aseguró que la víctima conocía hacía poco tiempo a quien sería el femicida. “Ella lo conocía muy poco, yo no lo conozco, era alguien nuevo en su vida, ocurrió esto y no nos dio tiempo de saber nada, lo único que nos había contado ella era que lo conocía hace poco, eso me contó la última vez que la vi”.

“Queremos estar presentes porque en estos casos no se encuentra solución, quedan en la nada, no queremos que pase y por eso vamos a estar presentes con las marchas hasta que se encuentre al culpable”, aseveró.

“Todo esto hago con el permiso de la mamá de Adriana y de su familia, yo soy la madrina de su hija más chica, amo a sus hijos, a su familia, estoy para ellos, esto es para apoyarlos, están viviendo semejante dolor en este momento”, finalizó acongojada.

