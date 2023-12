Esteban Lamothe y Dani La Chepi revelaron las primeras imágenes de Cromañón

La nueva serie dramática titulada Cromañón, que se adentra en la representación ficticia del devastador suceso en el que murieron 194 personas en el incendio del boliche de Once, además de impactar profundamente en la existencia de algunos de los sobrevivientes, reveló hoy sus primeras imágenes oficiales, anticipando lo que será su lanzamiento a través de una plataforma de streaming, previsto para el año 2024.

Esta producción cuenta con la producción de About entertainment -encabezada por Armando Bo-, dirección de Marialy Rivas y Fabiana Tiscornia y un elenco destacado, quienes a través de sus redes sociales comunicaron la noticia del próximo lanzamiento, a través de fotografías y un teaser de poco más de 20 segundos. Así, por caso, entre las personalidades que integran la nueva producción se encuentran Soledad Villamil, Luis Machín, Paola Barrientos, Dani La Chepi, Muriel Santa Ana y Esteban Lamothe, entonces otros. El estreno está previsto para el año próximo por Amazon, cuando se cumplan 20 años de la tragedia.

“Hace un año que deseaba poder contarles esto. Tengo el honor de ser parte. Nada fue igual a partir de ese 30 de diciembre” detalló La Chepi respecto de la ficción que narra la historia de un conjunto de jóvenes cuyas vidas experimentaron un cambio radical a raíz de los acontecimientos reales vinculados al incendio en el local nocturno República Cromañón, ocurrido en 2004. Por su parte, Lamothe expresó que este hecho marcó “un antes y un después en la historia”.

Dicho desastre, desencadenado por el encendido de una bengala que inflamó la media sombra ubicada en el techo durante un concierto de la banda de rock Callejeros, resultó en la muerte de 194 personas y dejó un saldo de 1432 heridos, convirtiéndose en la tragedia más grande en la historia del rock a nivel mundial.

La narrativa de esta serie se despliega a través de la perspectiva de Malena, interpretada por Olivia Nuss, una joven de 19 años cuyo mayor anhelo es alcanzar el éxito en el mundo artístico. La trama explora las complejidades emocionales de la protagonista, quien se encuentra atrapada en un torbellino sentimental, debatiéndose entre su amor por su novio Lucas, papel desempeñado por José Giménez Zapiola, y la fuerte atracción que siente hacia Nico, el mejor amigo de Lucas, personaje interpretado por Toto Rovito.

En la fatídica noche del incendio, Malena, acompañada por su grupo de amigos, asiste al concierto de su banda de rock preferida, sin tener la menor sospecha de que esa noche marcaría un antes y un después en su vida, perdiendo a muchos de sus seres queridos en el devastador evento. La serie, por lo tanto, no solo relata los eventos de esa noche trágica, sino también el complejo camino hacia la sanación y la aceptación, explorando las profundidades del trauma, la pérdida, el amor, la amistad y la resiliencia humana ante las adversidades más inimaginables.

A casi 19 años, el Gobierno nacional creó el monumento histórico nacional en el antiguo local bailable donde funcionó Cromañón luego de la larga lucha de los familiares de las víctimas que exigían la expropiación para la creación de un sitio de memoria.

A través del decreto 571/2023, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno declaró a los edificios del antiguo local bailable “República Cromañón” y el antiguo hotel lindante, ubicados en la calle Bartolomé Mitre N°3038/3078, así como la parcela a cielo abierto existente sobre la calle Jean Jeaures 51 como monumento histórico nacional al considerarlos “piezas clave por su valor testimonial”. Estas propiedades ya habían sido declaradas el año pasado como “de utilidad pública y sujeto a expropiación”, mediante la Ley N° 27.695.