Esteban López Tozzi denunció que la agresión a militante de LLA fue «un ataque coordinado»

El programa radial “Exprés En Radio” por FM VLU 88.5 del Grupo de Medios TVO (Lunes a Viernes de 9 a 12h) dialogó extensamente con el Dr. Esteban López Tozzi, Apoderado de La Libertad Avanza (LLA) en Formosa y presidente del partido en la provincia. La entrevista, conducida por Daniel Moreira Viera, abordó temas de alta sensibilidad en la recta final de la campaña electoral, incluyendo la reciente agresión a un militante, las posibles repercusiones administrativas para los agresores y una denuncia por violación del Código Electoral.

Agresión a Militante de LLA: Un “Ataque Coordinado”

El eje inicial de la conversación giró en torno a la agresión sufrida por el militante de LLA, Iván Rotella. El Dr. López Tozzi brindó detalles sobre la conferencia de prensa ofrecida por el espacio político y profundizó en el contexto de los hechos, calificándolos como algo «mucho más orquestado» que una simple disputa de campaña.

«Nosotros venimos trabajando en esa esquina casi sin presencia del PJ y de pronto aparece. Aparecen funcionarios, aparecen diputados, aparece el propio Insfrán, con una gran custodia policial a los alrededores,» relató López Tozzi.

El apoderado de LLA describió la mecánica del ataque, sugiriendo un plan preconcebido: «Este muchacho. el que le termina pegando a Iván con una manopla en la mano, tirándole una patada a traición en el suelo ya con un sistema pareciera ser armado para cubrirlo porque rápidamente corre hacia un sector. En ese sector le quitan la manopla para esconderlo y lo sacan rápidamente de escena, entonces pareciera ser que era algo mucho más armado (…) de lo que puede ser quizás una discusión en el marco de una campaña.»

El abogado insistió en la visión legal del suceso, trascendiendo la figura del agresor directo identificado: «El camino del delito, la línea del delito continúa también para procurar la impunidad. Es decir, el acto de cubrirlo, de encubrirlo, de llevarlo, de evitar, por ejemplo, que sea registrado, filmado, lo que sea, forman parte de la mecánica en sí del acto en manada que cometieron.» El Dr. López Tozzi concluyó que se trató de un «ataque en banda» y «perfectamente coordinado».

Posibles Bajas de Beneficios Sociales a Agresores

Una de las declaraciones más resonantes de la conferencia de prensa de LLA fue la intención de verificar si los agresores denunciados perciben algún beneficio social nacional y, en caso afirmativo, solicitar la baja de dicha prestación. El apoderado de LLA confirmó esta intención, explicando el mecanismo administrativo.

López Tozzi afirmó que LLA, como agencia, «va a llevar adelante los trámites administrativos que tenga que llevar adelante porque ya identificamos por lo menos tres personas de ahí que cobran beneficios sociales nacionales.»

Explicó que las facultades para la baja recaen en las autoridades nacionales (sector de políticas de empleo) y que la agencia provincial recaba la información necesaria. La clave legal, según el abogado, reside en las «incompatibilidades propias de los programas nacionales».

«El prófugo de la justicia, el que no se presenta (…) a estar a derecho genera la incompatibilidad prelista en la normativa del programa,» puntualizó el Dr. López Tozzi. Asimismo, una «persona este es condenada, así sea una pena correccional, digamos, listo. Entra dentro las incompatibilidades propias de los programas nacionales que no pueden cometer delitos.»

El apoderado fue enfático al aclarar el límite de su gestión: «La actuación de la agencia en sacar la información, la tiene, inicia los trámites administrativos y siempre va a estar supeditado a lo que define la justicia. Ahora la justicia no define si le corresponde o no le corresponde en el marco de una cuestión penal. Lo que nosotros observamos es si está prófugo o si ha sido condenado.»

Denuncia por Inducción al Voto Errónea y Cierre de Campaña

Finalmente, el Dr. López Tozzi abordó la denuncia presentada contra la comunicadora Verónica Romero y los abogados Balita Pineda y Santiago Duré por una presunta violación del artículo 140 del Código Electoral, relacionado con la inducción al voto.

La denuncia se motiva en el análisis de que «la inducción al voto es errónea» al indicar que es válido emitir el sufragio con el DNI digital en el celular, algo que el Código Electoral Nacional no contempla. El apoderado remarcó: «La Cámara Nacional Electoral ya ha publicado los documentos válidos para votar y están todos los documentos que se te puedan imaginar, menos el DNI en el celular.»

López Tozzi se mostró particularmente crítico con los letrados: «A cualquier civil se le presume el conocimiento de las leyes, como no se le va a presumir a estos abogados.» Y agregó que el error es aún más grave cuando se menciona una supuesta modificación del Código Electoral, pues «sabe, conoce, pero este aplica el criterio sobre un supuesto, sobre una situación que no debería existir.»

Sobre el cierre de campaña, informó que el candidato a diputado nacional, Atilio, tiene previsto su acto final entre el miércoles y jueves, ya que «va a participar del cierre de campaña en Santa Fe junto al presidente Javier ahí.» El Dr. López Tozzi indicó que LLA ya lleva «casi 60 días de campaña encima» y que el mensaje final a la ciudadanía es: «Lo importante es que las personas vayan a votar, que den su opinión, sea en un sentido o en otro.»