Estefanía Palomar entrenó con la preselección Femenina en Ezeiza

La preselección local comenzo su segunda semana de trabajo al mando del entrenador Germán Portanova. 29 jugadoras fueron citadas este martes en el Predio de Ezeiza para una práctica vespertina que apuntó a darle continuidad a las labores iniciadas la semana pasada.

Cabe destacar la presencia de la joven delantera formoseña Estafanía Palomar, que es delantera del poderoso Boca Juniors.

Teniendo en cuenta la carga de trabajos de cada jugadora, el plantel se dividió en dos grupos inicialmente. Uno de ellos realizó labores regenerativas junto a Osvaldo Conte, mientras que otro se enfocó en ejercicios de coordinación, salto y velocidad junto al PF Franco Caponetto. Por su parte, las arqueras priorizaron el trabajo de pases con los pies, la técnica de achique y la reacción.

Todo el equipo se dedicó luego a los circuitos de pases en uno o dos toques, a los que Germán Portanova fue agregando variaciones para elevar la dificultad. El entrenador hizo hincapié luego en la finalización de jugada, buscando remarcar algunos conceptos tácticos. Finalmente, la práctica culminó con un fútbol en espacio reducido con distintas consignas.

Mañana será el turno de medirse ante los juveniles de UAI Urquiza en un amistoso a puertas cerradas. El objetivo es que todas las citadas puedan jugar y comenzar a aplicar los conceptos trabajados en estos primeros días.

Quién es Germán

Portanova, el nuevo DT

de la selección femenina

Germán Portanova, de 47 años, se convirtió en el nuevo entrenador de la selección femenina de Argentina luego de haberse consagrado en el fútbol femenino de nuestro país. El DT fue tres veces campeón como entrenador de la UAI Urquiza en las temporadas 2014, 2017/18 y en el torneo 2018/19. Además, disputó tres Copa Libertadores de América con el equipo de Villa Lynch (2015, 2018 y 2019).

“Esto es lo más emocionante que me tocó en mi carrera futbolística. Poder dirigir a la Selección Femenina es lo máximo. Representar a tu país es defender la bandera, el corazón, la Patria. Vivo este momento con mucha emoción. Sinceramente se me han caído las lágrimas. No queda más que comenzar a trabajar”, le manifestó el flamante DT a la web oficial de la AFA.

En cuanto a lo profesional, Germán aseguró: “Esta oportunidad me llega en uno de mis mejores momentos. Transcurrí muchos años en el futbol femenino y conozco a las jugadoras, he tenido la experiencia de varias Libertadores. Nos sentimos capacitados para poder dirigir la Selección. Ojalá que los resultados nos acompañen”.

Junto a Germán Portanova, estarán también conformando el cuerpo técnico de la Selección el ya mencionado Franco Caponetto, Sebastián Gómez (ayudante de campo), Osvaldo Conte (preparador físico), Nicolás Valado (analista de videos) y el entrenador de arqueros Mauro Dobler.

“La clasificación al Mundial le dio a Argentina un posicionamiento importante. Ahora hay que mantenerlo, mejorar, unir cada vez más el grupo, y seguir con las cosas que se han hecho bien agregando mi idea y mi forma de trabajo. Junto a mi cuerpo técnico, intentaremos volcar ese protagonismo en el juego que tenía la UAI”, agregó el DT.

