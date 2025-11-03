En la final del 4 Naciones, que se disputó en la Casa del Handball y concluyó con triunfo verdeamarelo por 31-23, el Chino se retiró de la Selección Argentina y fue reconocido por todos.

El partido entre Los Gladiadores y Brasil, que definió el 4 Naciones que se disputó en suelo argentino y concluyó con victoria vecina por 31-23, acabó siendo una excusa para asistir a un momento histórico. Tras la derrota, no hubo lágrimas del plantel local ni de los hinchas que fueron a acompañarlo, pero sí después. Justo cuando Diego Simonet, ídolo de todos, referente de este grupo de jóvenes y el mejor jugador que haya vestido esta camiseta, se ubicó en el centro de la cancha, tomó el micrófono y se despidió de la Selección Argentina de handball.

Ya había dado un anticipo en las horas previas, con un video que dio la vuelta al mundo deportivo y en el que comunicó la noticia. Esta vez, ya sin la pilcha de partido ni la obligación de comandar las acciones del equipo -lo siguió desde un costadito-, pudo disfrutar de su familia, romper en llanto y agradecerle a este deporte por todo lo que le dio.

«Ya venía trabajándolo, quería ver cuáles eran mis últimas sensaciones y estar seguro de la decisión. Estoy contento porque sé que lo di todo, estoy vacío y han sido unos años maravillosos para mí y para el handball argentino. Les tenías que explicar a tus amigos y a la gente qué deporte hacíamos, qué era el handball, y ya todos lo saben en Argentina y en el mundo saben que somos una buena Selección», dijo con el pecho inflado.

Contento por el grupo de pibes que lo recibió con los brazos abiertos, y sorprendido con que «me muestran fotos de cuando eran chicos y pedían sacarse conmigo», el Chino se va tranquilo porque sabe que hay futuro: «Quise aportar mi granito de arena, me convencieron de seguir un poco más, pero hay que concentrarse en la próxima clasificación a los JJ.OO., que es dentro de dos años y no quería sacarle el lugar a ningún pibe».

Los números de Diego

Simonet en Los Gladiadores

Fueron 454 goles en 146 partidos oficiales, cuatro oros en Torneos Panamericanos o Sur-Centro, otros tres en Juegos Panamericanos, tres participaciones olímpicas y el mejor resultado en un Mundial (11°). Un capítulo se cierra, pero habrá más de Diego Simonet a nivel clubes. ¿Y en nuestro país? «Tengo contrato con Montpellier y no me retiré del profesionalismo, pero nunca cierro las puertas», concluyó el Messi del handball argentino, como lo llamó la CAH, aunque ya no necesita paralelismos. Cuando otros jovencitos lo reemplacen y dejen en lo más alto a Los Gladiadores, se hablará de los nuevos Chinos Simonet y se entenderá la magnitud.