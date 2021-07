“Estoy en el mejor momento de mi vida”: Jennifer Lopez habló sobre su romance con Ben Affleck

Compartir

El actor y la cantante son la pareja del año en Hollywood. Recientemente fueron retratados durante un paseo romántico en Los Hamptons.

La estrella latina Jennifer Lopez vive al máximo su romance con el actor y director Ben Affleck, con quien volvió a salir tras 17 años, disfruta de la compañía de sus hijos Max y Emme y se deja ver abrazada y derrochando complicidad con su pareja. La cantante también está cosechando más éxitos en su carrera musical gracias a su nuevo tema “Cambia el Paso” junto al puertorriqueño Rauw Alejandro, uno de los artistas del momento.

En una reciente entrevista, la “Diva del Bronx”, de 51 años, confesó estar en su mejor momento. “Estoy súper feliz. Sé que la gente siempre se pregunta. ‘¿Cómo estás? ¿Qué está pasando? ¿Estás bien?’ Nunca he estado mejor“, compartió López, quien se separó de Alex Rodríguez a principios de este año y ahora está saliendo con su ex novio, Ben Affleck, con quien lleva semanas disfrutando de cenas románticas, viajes y hasta salidas con sus hijos.

“Quiero que la gente que se preocupa por mí, porque yo me preocupo mucho por ellos, sepa que realmente he llegado a un lugar en mi vida donde estoy genial por mi cuenta”, continuó Jennifer en un entrevista con Zane Lowe de Apple Music el lunes mientras hablaba sobre su último sencillo . “Y creo que una vez que llegas a ese lugar, te suceden cosas asombrosas que nunca imaginas que vuelvan a ocurrir en tu vida. Y ahí es donde estoy”.

Dijo además que aprecia “todo el amor que me llega en este momento y todos los buenos deseos” de sus seguidores. Y sin mencionar su romance con el actor, agregó: “Quiero que todos sepan que estoy en el mejor momento de mi vida”.

En relación a cómo su estado de satisfacción actual impactó en su nueva música, la cantante y actriz explicó que frecuentemente produce sus mejores canciones cuando se siente optimista. “Creo que algunas personas realmente se inspiran a la hora de escribir canciones cuando tienen el corazón roto, cuando sienten dolor. Para mí es lo contrario, cuando me siento realmente bien es cuando siento que hago mi mejor música”, expresó.

J.Lo acaparó titulares durante el fin de semana del 4 de julio donde aprovechó las celebraciones del Día de la Independencia de los Estados Unidos para primero dar un paseo familiar por el parque temático de Los Simpson en Universal Studios. Ahí estuvo junto a sus hijos de 13 años que tuvo con su ex esposo Marc Anthony y el menor de los hijos del actor con su ex esposa Jennifer Garner.

Después de un pasar un día familiar con sus hijos en Universal Studios Hollywood, la pareja hizo una escapada romántica a la exclusiva zona de los Hamptons, en Long Island, Nueva York, donde JLo tiene una casa que está muy cerca a la de su ex pareja, Alex Rodríguez.

Las fotografías muestran a la pareja del momento, que comenzó a salir en abril pasado, completamente enamorada durante un paseo, acompañados por la socia de J.Lo, Elaine Goldsmith-Thomas y su esposo Dan Thomas.

Después de sus respectivas separaciones de Ana de Armas y Alex Rodríguez a principios de este año, Affleck, de 48 años, y Lopez, de 51, se han vuelto inseparables y ya se muestran en público. “Ben siempre se ve muy feliz cuando está con Jen”, dijo una fuente a People.

Jennifer lleva mucho tiempo viviendo en Miami, Florida, donde también reside su ex marido y padre de sus hijos, el artista latino Marc Anthony, pero planea mudarse a la costa oeste para estar cerca de Ben. El mes pasado fue retratada visitando un colegio de Los Ángeles.

Los actores protagonizaron una historia de amor que comenzó en el set de la película “Gigli” en 2002. Se comprometieron ese mismo año y decidieron casarse en septiembre de 2003, pero días antes de la boda, la pareja la canceló. Unos meses después, se separaron.

Después de su ruptura, cada uno siguió su camino y formó su propia familia. J.Lo se casó con Marc Anthony, con quien tuvo dos hijos llamados Emme y Max. Por su lado, Affleck se enamoró de Jennifer Garner, con quien se convirtió en padre de Violet, Seraphina y Samuel.

Pocos meses antes de que los caminos de Ben y Jennifer se volviesen a cruzar, el actor se deshacía en halagos con ella en una entrevista concedida a InStyle en la que reconocía que la admira por su constancia y sacrificio. “A día de hoy sigue siendo la persona más trabajadora con la que me he cruzado en esta industria. Tiene un enorme talento y estoy muy feliz porque, por fin, parece que está consiguiendo la atención que se merece”, dijo.

