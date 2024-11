«Estoy entusiasmado y asustado por lo que se viene»

El medallista olímpico de bronce dejó el deporte con una victoria para el equipo en el que empezó y en el que se retiró: Ciudad de Buenos Aires.

Facundo Conte le bajó el telón a su carrera profesional. El receptor punta, que fue medallista olímpico en Tokio 2020 y se despidió del seleccionado argentino en París 2024, jugó su último partido oficial con la camiseta de Ciudad, su club de toda la vida, en el cierre del Tour 1 de la Liga Argentina de Vóleibol, en el Parque Olímpico de la Juventud.

«Si bien mi último partido emocionalmente fue contra Alemania, esta fue una oportunidad hermosa para despedirme de la gente de Ciudad, en Buenos Aires, en casa. Estoy muy feliz. Entusiasmado y asustado por lo que viene. Pero muy contento de correr el riesgo y averiguar qué más hay afuera de esta cancha», comentó, emocionado, en una breve charla con José Montesano, el periodista que lo bautizó como «El Heredero».

Tras la dolorosa eliminación del equipo nacional en la fase de grupos de París 2024, Conte había asegurado: «No sé si será mi último partido en el vóley. Seguro sea mi ultimo partido en la Selección. Vestir la camiseta de Argentina fue lo más grande que me pasó en la vida. Es tiempo de avanzar».

El porteño estaba dolido. No solo porque había ido a la capital francesa a repetir el histórico podio de la edición anterior. También porque, con ese nuevo enfoque con el que encaró el último ciclo olímpico, quería sobre todo disfrutar los Juegos dentro de la cancha, como le dijo a Clarín en una charla poco antes de viajar.

Pero el paso por el Paris Sur Arena le dejó un sabor amargo: 0-3 ante Estados Unidos, 1-3 ante Japón y 0-3 frente a Alemania. Y en el duelo ante el equipo asiático, además, terminó con mucha bronca tras un fallo polémico que perjudicó al conjunto argentino. «Trabajamos tres años para estar en este torneo y se supone que no podemos mostrar nuestras emociones cuando nos joden a la vista de todos, solamente tragar saliva y que siga el show…», escribió en sus redes sociales.

Cuando se sacudió el dolor y la frustración de París, se convenció de que no quería que despedirse del deporte al que le dedicó su vida con tres derrotas.

Por eso, se reincorporó a Ciudad, su primer club y al que regresó en 2022, y el fin de semana, jugó en los tres encuentros que el Muni disputó de local en el arranque de la liga argentina.

El conjunto porteño hilvanó tres victorias: 3-2 ante Monteros, 3-1 a Waiwen y 3-0 frente a Vélez, en ese duelo que quedará en los libros de historia como el último de la enorme carrera de Facundo.

Conte siguió los pasos de su papá Hugo, uno de los mejores jugadores de la historia del seleccionado argentino e integrante del Salón de la Fama mundial. Se puso por primera vez una camiseta celeste y blanca a los 14 años y debutó con el seleccionado mayor de vóleibol a los 19.

Disputó cuatro Juegos Olímpicos, Londres 2012, Río 2016, Tokio 2020 y París 2024. Y formó parte de ese equipo que hizo historia en la cita de la capital japonesa, al conquistar el bronce y conseguir la segunda medalla olímpica del vóleibol nacional, 33 años después de la primera, una del mismo metal que se había ganado en Seúl 1988, con Hugo como figura.

Con el seleccionado fue también campeón panamericano en Toronto 2015 y plata en Santiago 2023

Conte además comenzó a pasear su talento por el mundo cuando era muy joven. En 2007 se fue a jugar a Europa y pasó los siguientes 15 años en el exterior, defendiendo camisetas de clubes de Italia, Rusia, Polonia, Brasil, China y Qatar. Hasta que en 2022 decidió volver a Argentina, para jugar en Ciudad. Fue campeón en varios de esos países y se dio el gusto de subirse a un podio del Mundial de Clubes en 2019 con el Sada Cruzeiro.

Durante muchos años cargó con la mochila de ser «el hijo de», pero finalmente encontró la manera de convivir con esa presión y de disfrutar de un deporte que fue siempre su pasión.

«Fue una presión y una motivación. Creo que esa relación de amor-odio que tuve con el vóleibol, esa toxicidad, en algún punto entró un poco por ahí. Tuve que aprender a manejarlo, porque más allá de que lo hacía porque me salía fácil, me pasaba algo adentro cuando jugaba. Quise también dejarlo y hacer cambios. Y al final los hice en cómo tomarme el deporte y en cómo hacerlo. Hoy estoy feliz y me da mucha felicidad ser ‘el hijo de’ y que él sea ‘el padre de’. Porque hoy se invierten un poco los roles», reflexionó en aquella entrevista con este medio antes de París 2024.

¿Qué se vendrá ahora para Conte en esta nueva etapa, que como confesó tras el último partido con Ciudad, le genera tanto entusiasmo como miedo?

«Lo que me gustaría hacer seguramente está en la comunicación, en alguna forma de comunicar, enseñar, acompañar, colaborar. ¿Ligado al vóley? No lo sé. Puede ser afuera de la cancha. Puede no tener nada que ver con el vóley», había adelantado en la previa de los Juegos.

Solo el tiempo dirá qué camino seguirá ahora Facundo, que dejó su marca propia en la historia del vóleibol argentino.