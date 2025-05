«Estoy muy contento de empezar en Imola»

El regreso del piloto argentino no pasó inadvertido para las cámaras. El Gran Premio de Imola comenzó con una cuota de protagonismo para el automovilismo argentino. Franco Colapinto captó todas las miradas en su regreso al paddock. El joven oriundo de Pilar reemplazará a Jack Doohan como piloto del equipo francés y armó un verdadero show en la previa a su debut este fin de semana en mítico circuito italiano.

El entusiasmo por su vuelta fue evidente desde los canales oficiales de la Fórmula 1, que no tardaron en anunciar su presencia con una publicación en redes sociales que decía: “¡Mira quién está de vuelta en el paddock!”, acompañada por un emoji de ojos bien abiertos y la bandera argentina. En el video que circuló rápidamente en plataformas digitales, se puede ver a Colapinto caminando con la remera del equipo Alpine, rodeado de cámaras, mientras una leyenda destaca: “Franco is back”.

La propia escudería también se sumó al recibimiento. En la cuenta oficial de Alpine F1 en X (ex Twitter) compartieron un video de Colapinto llegando al circuito con la frase: “Llegando por primera vez como conductor de Alpine, con una cosa en mente…”, junto a tres emojis de porciones de pizza. La publicación remite a una divertida conversación registrada en el mismo video, donde Colapinto intercambia saludos en español e italiano con la persona que lo graba.

Con naturalidad y simpatía, el piloto saludó con un “Ciao, papá” y expresó estar “súper feliz” por volver a tener un rol activo dentro del mundo F1. También deslizó una broma que generó repercusiones: “Llegué en el mejor momento para la pizza”, comentó entre risas, en referencia al país anfitrión del Gran Premio. La respuesta derivó en una comparación inevitable y, con tono pícaro, Colapinto lanzó: “No son mejores que Argentina, pero lo están consiguiendo. Están mejorando”.

Más tarde, mientras realizaba una caminata rumbo al box de su equipo, el deportista albiceleste recibió un inesperado obsequio. Fue interceptado por una persona acreditada que le regaló unos fideos italianos.

Vale recordar que en la previa a su debut oficial como piloto titular, Colapinto compartió sus sensaciones en una entrevista difundida por Renault Argentina. “Estoy muy contento de empezar en Imola. Es un circuito del que tengo muy buenos recuerdos; no solo en Imola, en Italia, donde tuve una historia muy linda en la F1 —debutó con Williams el 1 de septiembre de 2024—; también en la Fórmula 2 y en la Fórmula 3. Gané en Monza e Imola varias veces. Manejar un F1 en Imola es algo increíble”, dijo con entusiasmo.

Sobre sus objetivos inmediatos, Colapinto fue directo: “Es poder sumar puntos consistentemente y es algo para lo que hay que trabajar mucho”. También reconoció que deberá adaptarse rápidamente: “Obviamente que estoy seis carreras atrás comparado con todos los demás. Hay muchas cosas que tengo que aprender, tengo que aprender mucho del auto. Es un auto muy diferente a lo que estaba acostumbrado, pero no tengo dudas de que lo vamos a poder hacer”.

En esa línea, valoró la oportunidad que le brinda Alpine y lo que implica desde lo técnico: “Es un auto totalmente nuevo. Tengo obviamente mucho trabajo por hacer con los ingenieros, con los mecánicos, con toda la gente del equipo, acostumbrarme a algo totalmente nuevo. El equipo está apostando por mí, apoyándome. Es súper gratificante para cada paso que voy dando. Así que estoy feliz de ser parte de este equipo y trabajando para darle lo que se merece”.

El impacto de Colapinto no se limita a la pista. Su ascenso generó un fenómeno popular que trasciende lo deportivo. “Desde que empecé en F3 tantos fanáticos argentinos empezaron a meterse en el automovilismo, empezaron a entender más de la Fórmula 3. Habían ya banderas argentinas por todos lados. Esto creció en la F2 y explotó en la F1. Es una locura. Vienen de cualquier parte del mundo y es algo que a mí me impresiona muchísimo”, expresó.

Colapinto fue confirmado por Alpine para disputar al menos cinco Grandes Premios: Imola (18/5), Mónaco (25/5), España (1/6), Canadá (15/6) y Austria (29/6). “Obviamente que para mí es un sueño hecho realidad poder estar en la F1. Ahora cumplí otro que es volver. Así que feliz, con ganas de empezar en este camino con Alpine. Ojalá un camino muy largo y por muchos años”, concluyó.