La Unión de Formosa ganó sus últimos tres partidos en la Liga y se alejó de la amenaza de jugar por la permanencia. Luciano Guerra, su base, habló de este tramo final de la fase regular.

Pelear en la zona baja de la tabla de posiciones genera una incomodidad casi constante, que asoma en cada uno de los momentos donde un equipo no se siente a gusto en el medio de un partido y hasta en el trabajo de la semana. Molesta más cuando hay otros contratiempos, como el que tuvo Luciano Guerra, afectado con dengue en este abril que se fue, lo que obligó a que sea baja en un momento vital de la temporada. Mostró su máximo compromiso volviendo a la cancha aún tocado y sin dudas que su esfuerzo valió la pena porque hoy el equipo pasa por un momento aliviador al que tenía algunas semanas atrás cuando había caído en el penúltimo lugar de la tabla.

Vinieron tres éxitos seguidos para el elenco de Sebastián Ginóbili (registro que no había logrado en ningún momento de la temporada) y para el base, esa situación fue más que oportuna: “era un momento en que lo necesitamos mucho, así que bienvenidos sean los triunfos. Tuvimos muchísimos partidos de la última bola, si no, no hubiese sido así. Estoy muy contento por el grupo, por salir un poquito de la situación en la que nos encontramos”.

Un punto particularmente común que se dio en estas tres victorias (Riachuelo en La Rioja, Independiente y Comunicaciones en el Cincuentenario) fue que en todos esos juegos La Unión tuvo dos o más bajas. Se quedó sin Cristian Cardo, Mateo Pérez, ante Riachuelo no jugó Kwame Alexander, y Marcos Saglietti.

En relación a esto, Guerra destacó que todos aportaron un extra: ”a veces cuando en un equipo falta algún jugador, se lesiona o algo, el resto se potencia para poder tapar un poco ese hueco. Son dos jugadores… hoy con Cristian y Marcos, que nos dejan un hueco enorme porque son muy importantes para este equipo, tanto en lo basquetbolístico, como en lo humano, entonces tenemos que dar un poquito de esfuerzo más cada uno para poder estar”.

El reciente triunfo ante Comunicaciones dejó a La Unión con ventaja en puntos sobre los tres equipos que están abajo y también sobre los tres tiene diferencia a favor en caso de igualar en la fase regular. Sobre ese juego, Guerra graficó que “fueron dos equipos jugándose la vida porque realmente nadie quiere estar jugando al play out, es una situación donde hay que estar muy preparado y donde se ponen muchas cosas al medio en juego. Entonces creo que tanto Comunicaciones como nosotros esa noche nos teníamos que llevar ese punto para poder salir un poco de ahí abajo y por suerte fue para nuestro lado”.

A la Unión de Formosa le quedan dos encuentros de fase regular, ambos en el Cincuentenario. Está cerca de asegurar su lugar en la categoría: “Falta poquito”, dice Lucho, “vamos a disfrutar estos dos juegos buscando poder seguir jugando bien y que este equipo siga creciendo hasta que termine la temporada”.

Fin de ciclo: «Leo» Gutiérrez dejó de ser el entrenador de Olímpico

El multicampeón de la Liga fue cesanteado del conjunto de La Banda después de casi 5 temporadas y lo reemplazará su asistente Esteban Gatti. Noveno cambio en la temporada.

Tras la última derrota ante San Martín de Corrientes, en el Vicente Rosales, la dirigencia del Club Ciclista Olímpico decidió discontinuar el contrato que lo unía con el entrenador Leonardo Gutiérrez, quien se aprestaba a cumplir con su quinta temporada en el “negro”.

“La dirigencia de Olímpico decidió finalizar el vinculo contractual con el entrenador Leonardo Gutiérrez. Su puesto será ocupado, hasta el final de la temporada, por Esteban Gatti, quien se venía desempeñando como su primer asistente.

“Se le agradece a ‘Leo’ por su profesionalismo y compromiso permanente con la institución a lo largo de todos estos años, y se le desea lo mejor de aquí en adelante”, dijo el escueto comunicado.

En esta temporada, a diferencia de las anteriores, Olímpico armó un equipo para pelear arriba y lo estaba haciendo (no nos olvidemos que ganó el Interligas a principios de temporada). De momento, Gutiérrez mantuvo al equipo en la tercera colocación, con un récord de 23 triunfos y 12 derrotas. Las últimas tres o cuatro caídas estuvieron signadas por las ausencias de jugadores clave, como el caso Tabárez, Zanzoterra, Lockett y Romano.

En total disputó 179 partidos

en el “Negro”, con 96

triunfos y 83 derrotas.

Se trata del noveno cambio de entrenador en la temporada de la máxima división. Argentino dejó ir a Matías Huarte por Adrián Capelli, Boca a Carlos Duro por Gonzalo Pérez, Peñarol a Mariano Rodríguez por Hernán Laginestra y Maxi Seigorman llegó en lugar de Sebastián Puñet en Unión.

Obras, el séptimo club que cambió de coach, fue por la renuncia de Pete Domínguez ante el llamado de Doc Rivers para volver a la NBA y fue reemplazado por Diego Vadell.

Además, Comunicaciones primero dejó ir a Juan Nardini para poner a Jorge Balbis y finalmente también lo cesanteó para la asunción de Hernán Ferrero, mientras que el último había sido el del Cholo Vázquez, que dejó Platense hasta fin de temporada y tomó su lugar su asistente Alejandro Pérez.