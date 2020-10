Estrena “Acampe Originario”, el largometraje que relata la lucha que comenzó con Félix Díaz en Bs. As.

Compartir

A las 00:30 horas de este martes se estrenará a través de Cinear TV el largometraje documental “Acampe Originario”, una producción que propone descubrir la realidad indígena en el noreste de la Argentina (especialmente en la provincia de Formosa), y narra el desarrollo de la lucha de esos pueblos originarios en defensa de sus territorios y de su propia supervivencia, tanto física como cultural.

Desde la producción expusieron que este largometraje documental basa su relato en el acampe de las etnias Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé realizado en pleno centro de Buenos Aires en el año 2010, “que hizo visible en la sociedad la marginación y represión hacia los indígenas en el extremo norte del país”.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el director de la obra Ernesto Gut sostuvo que la idea de documentar surgió por la presencia de Félix Diaz en la avenida 9 de Julio porque “hasta ese momento en Buenos Aires no era conocida la lucha. Eso generó una inquietud de conocer la problemática, ir acercándome y documentar lo que sucedía”.

“Desde el inicio vi la oportunidad y la buena predisposición de hacer un registro de lo que iba sucediendo, sin tener idea de que iba a hacer una película, de hecho, salieron muchos materiales en el medio que hicimos junto a otros colegas”, confió y agregó que “fueron saliendo videos de las distintas etapas, de las movilizaciones, convocatorias, y ahora la película que se estrena cinco años después del acampe”.

Reconoció el Director que siempre tuvo interés en la cuestión indígena y que “en general yo asocio la situación de los originarios con la situación de los trabajadores, entonces mi interés como documentalista y también políticamente es indagar, estar presente y colaborar, mi rol como documentalista no es pasivo, es un rol totalmente activo”.

Seguidamente, el mismo fue indagado respecto a si ya conocía la provincia o fue este proyecto que lo acercó hacia el norte. “No conocía Formosa, este oficio te permite llegar a lugares que de otra manera uno no conocería. Para mí fue maravilloso conocer la provincia, tuve la oportunidad de conocer una realidad que desde Buenos Aires es desconocida y está muy estigmatizada”, respondió.

Asimismo, al opinar de Formosa confió que le llamó poderosamente la atención el “atraso” económico, la falta de empleos y emprendimientos industriales lo cual “genera una base social que al Gobierno de la provincia le viene muy bien para mantener su poder”.

“Me llamó la atención la falta de industria y producción que hay, en una provincia que realmente tiene recursos naturales y ni hablar de mano de obra; me dio la sensación de que es una provincia atrasada a propósito”, lanzó Gut.

Sinopsis

“Acampe Originario” fue filmado en Buenos Aires y en comunidades originarias de Formosa. El film aborda los conflictos territoriales entre el Estado y esos habitantes indígenas, tomando como disparador la represión sufrida el 23 de noviembre de 2010 por la comunidad Qom “La Primavera” (Potae Napocna Navogoh), cuando la Policía provincial reprimió con extrema violencia un corte de ruta que la comunidad (liderada por el referente Félix Díaz) llevaba adelante contra la “apropiación” de sus territorios por parte del Estado. En la represión fueron incendiados decenas de ranchos, así como fueron heridos y detenidos hombres y mujeres de la comunidad. Allí murió el indígena Jorge López.

En su inicio, el film toma las imágenes de un registro policial en video para narrar cómo fueron esos hechos de 2010, que desencadenaron el primer acampe en Buenos Aires de Félix Díaz y otros integrantes de su comunidad.

La propuesta se desarrolla, sin embargo, particularmente en el segundo acampe, llevado adelante en el 2015, que duró casi diez meses y fue levantado cuando el presidente electo Mauricio Macri visitó el lugar para suscribir allí un acuerdo con los originarios en lucha.

Vale resaltar que la película no concluye en esa instancia, sino que realiza un seguimiento posterior en el territorio indígena, que permite al espectador sacar su propio balance de la lucha y su abrupto final, con promesas incumplidas y una situación social que, lejos de mejorar, no ha dejado de agravarse.

Asimismo, el 23 de noviembre se cumplen 10 años de la represión en la comunidad Qom “La Primavera”, en ese marco “Acampe Originario” será estrenado y subido a la plataforma youtube con el fin de contribuir al debate y la reflexión sobre la alarmante situación de los pueblos originarios en Formosa, y en la Argentina en general.

Sobre Ernesto Gut

Gut se formó en Ciencias de la Comunicación en la UBA y se desempeñó como periodista y editor en diversos medios y empresas editoriales.

En el área del documentalismo, su primer largometraje (2015, ganador del financiamiento del INCAA) fue “Cuarenta Balas – El Caso Fischer-Bufano”, sobre la Triple A y el caso puntual del asesinato de dos jóvenes obreros por parte de esa fuerza parapolicial.

En 2017 presentó “Una historia de Madres” (sobre los 40 años de las Madres de Plaza de Mayo, desde la óptica de su Línea Fundadora y de Nora Cortiñas, particularmente) y en 2019 “Candomberos – De dos orillas”, ambos estrenados en el cine Gaumont, con una importante repercusión.

Sus últimos films son “Acampe Originario” y “Zoo – El derecho animal”, realizados con apoyo del INCAA y de inminente estreno.