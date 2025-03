Estudiante ciega de la UNaF crea cartillas en braille para la cadena de heladerías Grido

Keila Lezcano, estudiante ciega de la carrera de Biología en la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), ha realizado un importante aporte a la accesibilidad en nuestra ciudad. En colaboración con la cadena de heladerías Grido, Lezcano elaboró cartillas en braille que permitirán a las personas con discapacidad visual leer los sabores de helado y elegir por sí mismas en los establecimientos.

La idea surgió a partir de una experiencia personal que Lezcano compartió: “Mi familia me leía los sabores de helados de las cartillas, y me hizo pensar en quienes tienen discapacidad visual, van a la heladería solos y no tienen nadie que lea por ellos”. Con este pensamiento, comenzó a trabajar en una solución que no solo la beneficiara a ella, sino que también pudiera ser útil para todas las personas ciegas.

“Si bien esto empezó para mí, se me ocurrió que sea para todos los ciegos, para que puedan leer estas cartillas y elegir por sí mismos.

A raíz de esto, pudimos lograr hacer los menús en braille para dos restaurantes, así que estoy feliz por lo que se está logrando”, comentó Lezcano, quien ve en esta iniciativa un avance importante en la autonomía de las personas con discapacidad visual.

Lezcano explicó que la creación de estas cartillas responde a una necesidad real de la comunidad ciega y de personas con disminución visual, destacando la importancia de mejorar la accesibilidad en establecimientos comerciales como heladerías y restaurantes. Esta acción no solo facilita la elección de productos, sino que también promueve una mayor inclusión en la vida cotidiana.

La estudiante también destacó el rol fundamental que desempeñó la UNaF en su proyecto.

“La universidad ha sido clave en el acompañamiento y la contención para los estudiantes con discapacidades, y me ha permitido seguir adelante con mi carrera. Mi familia también ha jugado un papel muy importante, siempre apoyándome e inspirándome desde pequeña”, señaló con emoción.

Gracias a iniciativas como la de Keila Lezcano, Formosa da un paso importante hacia una ciudad más inclusiva, donde las personas con discapacidad visual puedan disfrutar de una mayor autonomía y participación en la sociedad.