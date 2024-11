Estudiante formoseño falleció al caer en un pozo de agua en Corrientes

Un joven de 21 años perdió la vida al caer en un pozo de agua en el parque Camba Cuá, ubicado en pleno centro de Corrientes

La víctima fue identificada como Juan Pablo Ramos, oriundo de Formosa, cursaba el tercer año de la carrera de Periodismo. en la ciudad. El accidente ocurrió en circunstancias confusas que aún están siendo investigadas

.»Ramos estaba junto a un grupo de amigos en la costanera, en un momento pasadas las 2 horas de la madrugada. dijo que necesitaba ir al baño, y fue cuando decidió ingresar a la casilla que contenía bombas de agua y un piletón en su interior

.Vimos todas las cámaras del 911 y el chico estaba en el parque instantes previos a su desaparición. Se lo vio a las 2:38 horas que ingresó a la casilla, lugar del que no volvió a salir,dijo la policia. Cómo no salia sus conocidos fueron a buscarlo pero no lo encontraron. Pensaron que quizá cayó a un pozo que hay en el lugar. Dieron aviso a la policia y junto a personal de la Fuerza y de Prefectura esta mañana dieron con el cuerpo» confirmó una fuente oficial.

«Esperan la llegada del fiscal en turno quien ordenará o no el traslado a la morgue», agregó. El caso ha generado impacto, no solo entre la comunidad universitaria de la UNNE, sino también entre los residentes de Formosa, donde el joven Ramos era muy querido por su entorno.