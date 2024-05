Estudiantes de Ciencias de la Educación denuncian que no pueden realizar sus prácticas

Naila, estudiante del instituto superior de Formación Docente “Félix Atilio Cabrera” dialogó con el Grupo de Medios TVO acerca de la situación por la que estudiantes de la carrera de Ciencias de la Educación están atravesando y contó que se han ido hasta el ministerio de Educación de la provincia a presentar notas ante la imposibilidad de realizar sus prácticas y así finalizar su carrera.

La estudiante, comenzó diciendo: “nos movilizamos al ministerio de Educación de la provincia debido a que en la institución no nos dan respuestas para poder realizar nuestras prácticas”.

Comentó que son estudiantes de la cohorte 2019 y nosotros deberíamos haber pasado esta instancia el año pasado.

Acerca del porqué no pudieron realizar las prácticas, explicó “debido a que hay una sobrepoblación de estudiantes de esta carrera, no hemos podido entrar todos en la nómina para realizar las mismas, además que hay una falta de organización por parte de directivos de la institución. Además nos dijeron que no podemos realizar esta actividad por falta de presupuesto”.

“En una reunión nos habían prometido que íbamos a realizar nuestra prácticas este año, pero ya estamos en el mes de mayo y aun no nos dan respuestas”, aseveró.

Cantidad de

alumnos damnificados

Consultada acerca de cuántos alumnos se encuentran con esta problemática indicó que son 56. “Las prácticas están sujetas a la materia que nos toque y los horarios tienen que ser entre 15 clases o más dependiendo de cómo le vaya a cada uno”.

La joven contó también que la falta de presupuesto hace que la situación en los institutos sea cada vez más difícil.

Medidas

“Iremos todos los días a ver qué solución nos brindan al respecto, porque nosotros hemos realizado todos los pasos para poder recibirnos”, cerró.