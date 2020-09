Estudiantes de Concordia anunció que no jugará la próxima temporada de la LNB

Compartir

“La comisión directiva de @estudiantescdia con la misma unidad con la que recientemente comunicó el esfuerzo con el que proyecta el futuro, comunica a socios, simpatizantes, en particular a los de la ciudad y Entre Ríos, que no afrontará la próxima temporada de la Liga Nacional”, anunció el club entrerriano en su cuenta de twitter

“Estamos orgullos de haber representado, con valores que nos hacen grandes como los 76 años de historia, a toda la actividad deportiva de nuestra querida Concordia, en particular; y de toda la rica tradición basquetbolística de Entre Ríos”, agrega la información

“Año tras año, por 7 temporadas consecutivas, revalidamos aquella gesta del ascenso conseguido en 2013. No es un simple adiós, es un hasta luego hecho con responsabilidad, coherencia entre el querer y poder como demostramos hasta el último partido de la temporada pasada”, sostiene.

Habrá que ver ahora cómo procederá la AdC respecto al calendario que prevé retomarse en noviembre, y cuál será la metodología que se utilizará para ocupar la plaza del club concordiense en la LNB.