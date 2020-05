Estudiantes de FAEN piden prórroga para la finalización del tercer año de la carrera de Contador Público

Compartir

El Centro de Estudiantes “Linea Azul” de la Facultad de Administración, Economía y Negocios (FAEN) de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) presentó una solicitud para prorrogar la finalización del tercer año de la carrera de Contador Público.

Al ser consultado sobre el tema, Alfredo Santa Cruz, consejero directivo del claustro, comentó que “junto a los integrantes del Centro de Estudiantes, tenemos nuestros números de celulares y redes sociales a disposición de los compañeros. A veces nos hacen consultas muy técnicas, por las que buscamos el respaldo de alguna autoridad para emitir algún tipo de opinión y darle tranquilidad al estudiante”.

“En base a la previsibilidad, que es lo que necesitamos en el caso del plan 98, actualmente en la carrera de Contador Público estamos en una etapa de transición entre dos planes, y dentro del proceso de acreditación por parte de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). En marzo, antes de la pandemia, este organismo tenía que expedirse acerca de la acreditación, y estimamos que dicho proceso concluirá en forma positiva por el plazo de tres años”.

Sobre el tema, Santa Cruz informó que “hemos cumplido con todas las reglamentaciones y los ítems que nos han solicitado, se ha tratado en el Consejo Directivo y los que integramos la FAEN estamos trabajando para que eso sea una realidad”.

“El Plan 98 está vigente en tercer, cuarto y quinto año de la carrera, y con respecto al tercer año se produce una situación particular en el contexto de la cuarentena. Ante las medidas adoptadas en cuanto a la presencialidad, notamos que se marcó una brecha entre los estudiantes que pueden acceder a medios tecnológicos y los que no. Por ello, solicitamos que los estudiantes que no puedan ajustarse a esta nueva modalidad virtual, tengan la posibilidad de que el año que viene puedan hacer el tercer año y tener el título intermedio, que es la principal diferencia entre el plan 2018 y el plan 98”.

“Además, en base a esta realidad, hicimos extensivo en la nota dirigida a la decana Lic. Martha Botterón, que hay compañeros que tienen los medios para cursar las materias, adaptándose a la nueva pedagogía virtual. Queremos que ellos también se sientan respaldados, porque están todos los días sentados durante horas frente a sus computadoras, interpretando las consignas de los docentes y buscando la manera de realizar los trabajos. Por ello, buscamos que si dichos estudiantes no pueden regularizar su situación, tengan la posibilidad de estar contemplados para demostrar sus conocimientos en forma presencial el año que viene”, remarcó Santa Cruz.

Concluyó informando que “las autoridades de FAEN se comunicaron con nosotros y nos dieron a conocer las distintas alternativas que tendremos, y seguramente se expedirán en el transcurso de esta semana, sobre lo cual estaremos haciendo la debida comunicación”.