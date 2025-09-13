Estudiantes de Ingeniería Zootecnista fueron premiados en jornada sobre mejoramiento genético

Estudiantes de Ingeniería Zootecnista que se dicta en la Facultad de Recursos Naturales (FRN) de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) participaron recientemente de la 10° Jornada de Mejoramiento Genético “El Bagual”, dirigida a ateneos de Sociedades Rurales, estudiantes secundarios, terciarios y universitarios de carreras afines a la producción ganadera, obteniendo el premio “Segundo Promedio Institución Educativa”.

En la mañana de este jueves 11 fueron recibidos por el decano de la FRN, Ing. Carlos Martínez, y el vicedecano Ing. Carlos Sanabria, encuentro en el que los estudiantes les llevaron el premio.

Al respecto, el Decano destacó: “Es la primera vez en la historia de la universidad que desde la FRN y la carrera de Ingeniería Zootecnista, que obtienen esa posición. Y me dijeron que van por el primer premio el año que viene”.

“Los felicité, por supuesto, porque es un mérito de ellos, un premio a su constancia, a su estudio, a su capacidad. Esto demuestra que la carrera está a un nivel en la región que es comparable con cualquiera de las universidades que fueron partícipes de este evento”, resaltó.

El concurso fue entre delegaciones participantes a la Jornada de Mejoramiento Genético y se basó en preguntas sobre características fenotípicas de reproductores bovinos para mejorar el rodeo con que podría contar los diferentes productores de diferentes zonas de la región, y también sobre diferencia esperada entre Progenie DPS a tener en cuenta por los diferentes participantes de las delegaciones de Chaco, Corrientes, Formosa y la República del Paraguay.