Estudiantes de la EPET N°4 fabricaron un ejercitador y un andador ortopédico para un niño

Estudiantes del 7° año de la Escuela Provincial de Educación Técnica (E.P.E.T.) N° 4 de El Colorado, dependiente de la Dirección de Educación Técnica (D.E.T.) del Ministerio de Cultura y Educación (MCyE), junto a sus docentes fabricaron un ejercitador y un andador ortopédico a partir de la necesidad que planteó una docente de la Escuela Provincial de Educación Primaria (E.P.E.P.) N° 316 de El Potrillo, para ayudar con la movilidad de Samuel Agustín Sayago, un niño que padece parálisis cerebral y que asiste a esa institución.

Es así como las jóvenes, Judit Giménes, Milagros Torres; Luciana Chávez, Camila Delgado y el profesor, Dante Almirón, del Taller Técnico Electromecánico, se hicieron cargo del diseño y construcción del andador ortopédico; y la estudiante Florencia Cristaldo junto al profesor José Luis Babugia, del espacio curricular Técnicos en Mecanización Agropecuaria, se involucraron en la creación del ejercitador ortopédico.

“Nos abocamos a investigar y buscar las alternativas que dieran la mejor respuesta a la situación planteada. Nos comunicamos con la docente del niño quien nos comentó respecto a las dificultades de Agustín, y qué es lo que precisaban para su mejor inclusión y permanencia durante los horarios de clases y a la vez, el deseo que también pudiera contar con un ejercitador en la casa para que su rehabilitación sea más completa”, precisaron los estudiantes.

En ese marco, realizaron diversos proyectos y diseños, elaboraron un presupuesto, gestionaron los materiales e iniciaron el trabajo; y “a medida que avanzábamos, fuimos realizando las pruebas y ajustes hasta lograr el producto deseado”.

Asimismo, el profesor Almirón, sostuvo que para los estudiantes es “primeramente un desafío”, lo que les genera “el conflicto cognitivo necesario para activar todo lo aprendido durante su formación”.

“Posteriormente, un constante aprendizaje, para finalizar con un sentimiento de satisfacción y orgullo al ver que lo hecho por ellos genera alegría y mejora la calidad de vida de una persona”, dijo.

Y agregó: “Para Agustín, en este caso y según lo vimos en los videos que nos compartió su maestra, fue de una inmensa alegría, ya que con el andador puede movilizarse a donde lo desea y ser partícipe de diferentes actividades que antes debía ser llevado a upa hasta el lugar”.

Por su parte, docente Babugia, explicó que se trabajó con “distintos profes de otros espacios de nuestra institución” y que cada uno aportaba sus conocimientos según el proceso en el que se encontraba la construcción del andador.

“Por ejemplo, para elegir los materiales metálicos a utilizar se le consultó al profe de Matricería y Tornería, para cortar en ángulos los caños recurrimos a profes de Matemática, para elegir el tipo de soldadura de los caños se le consultó a la profe del Taller de Soldadura y así en todos los pasos del proyecto, por eso es un proyecto integrador”, detalló.

Y aseveró: “Al finalizar el trabajo y más aún al ver las imágenes que nos enviaba la maestra de la E.P.E.P. N° 316, la satisfacción y la felicidad fue inmensa e inexplicable”.

Además, manifestó que los trabajos solidarios dirigidos a personas con alguna discapacidad “es una de las cualidades que distingue a nuestra escuela”, ya que “hemos realizados varios andadores, sillas de ruedas, rehabilitadores y hasta bicicletas adaptadas”.

“El motivo por el cual nos abocamos a este tipo de trabajos tiene dos fundamentos bien claros: el primero es la necesidad de mejorar la calidad de vida de las personas que lo requieren y el segundo porque realizar el trabajo implica un desafío único, que lo utilizamos para desarrollar el sentido creativo de nuestros/as alumnos/as, ya que cada persona con discapacidad necesita una respuesta diferente por las características físicas de las mismas. Nunca un andador o una bicicleta adaptada puede ser igual a otra”, especificó.

A través de cada uno de los proyectos realizados, la E.P.E.T. N° 4 reivindica el compromiso de estudiantes, profesionales de la educación y directivos para continuar dando respuestas a las múltiples necesidades presentadas por la comunidad.

Entre los diversos pedidos, como fue la elaboración de los recientes andadores con sus características personalizadas, podemos recordar la creación de la tricicleta para Jorge González, “El gigante”, las instalaciones de baño para una persona no vidente, entre otras tantas.

“Consideramos que una escuela que no da soluciones a las problemáticas de la comunidad en la que está inserta, no tiene razón de ser”, expresaron desde la institución.

Al mismo tiempo que aseguraron que todo el año “estamos recibiendo notas de pedidos de estos tipos de dispositivos, no solo de nuestra provincia sino de otras también”.

Para tal motivo y otros, se pueden comunicar con el establecimiento educativo a través de una nota enviada a la E.P.E.T N° 4, calle Alberdi y República del Brasil, de El Colorado (Fsa).

O bien, al teléfono 4480367, correo electrónico mcye.epet4@formosa.gov.ar o en sus redes sociales facebook.com/EPET4 o en Instagram epet_4_el_colorado

