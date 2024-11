Estudiantes de la UNaF fueron seleccionados para participar del programa de movilidad PILA

Desde la oficina de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) informaron que dos alumnos de la casa de estudios fueron elegidos para participar del programa de movilidad PILA.

La Ing. Fanny Barreto, a cargo de la dependencia, señaló que “estamos muy contentos. Si bien fue una selección muy difícil, ya que todos los estudiantes cumplían con los requisitos, se formó la comisión ad hoc que evaluó todas las postulaciones y viendo el orden de mérito, Sebastián Corredera Ávalos y Verónica Viotti obtuvieron esta beca tan interesante para su formación”.

En ese sentido, recordó que “el programa PILA permite que estudiantes de las universidades que forman parte del mismo, hacer este intercambio, cursar asignaturas en otra universidad fuera del país y que esas asignaturas son reconocidas en su casa de estudios de origen. Además de lo académico, se realiza un intercambio cultural, de conocimientos, y con lo relacionado al sistema educativo”.

“Hay que destacar el apoyo permanente del rector Prof. Esp. Augusto Parmetler, quien nos convocó e insistió a que los chicos participen y concreten este viaje”.

Corredera Ávalos, estudiante de Ingeniería Forestal, dijo estar “muy contento y con muchas expectativas”.

“Brasil pisa muy fuerte en el sector forestal, y es uno de los países de Latinoamérica que más desarrollado está en ese ámbito. Tengo expectativas de ver cómo es la cultura forestadora de ellos, el aspecto social y cómo la sociedad lo trata el tema. También espero tratar de hacer voluntariado, además de cursar, introducirme en algún trabajo que estén investigando”.

Viotti, quien cursa la carrera Contador Público, comentó que “al principio no me tenía fe, pero me dije que es una experiencia que no me podía perder. Me atrajo muchísimo la posibilidad de conocer otras culturas, gente de casi toda Latinoamérica, adquirir conocimientos, y ver el contexto económico en el que se envuelve un país como Colombia, que es donde voy a ir”.

“Remontándome un par de años atrás cuando estaba en el colegio, hacíamos el modelo Naciones Unidas y el último año me tocó Colombia, así que ya desde hace un tiempo vengo analizando la economía del país, lo cual me resultó muy interesante”.