Estudiantes de la UNaF piden que se adelante la vigencia del Boleto Estudiantil Gratuito

El viernes, alumnos de la Universidad Nacional de Formosa presentaron un pedido ante el Honorable Concejo Deliberante capitalino para pedir que adelanten la vigencia del Boleto Estudiantil Gratuito, ya que las actividades en la Casa de Altos Estudios inician en una semana y son cientos los estudiantes que utilizan el transporte urbano de pasajeros.

María, una de las estudiantes que acompañó a la entrega del petitorio dijo al Grupo de Medios TVO que «nosotros arrancamos el 10 de febrero con mesas ordinarias para rendir; el 17 arrancan con el cursillo los chicos de primer año y el 16 de marzo comienza la cursada de segundo a quinto año y no tenemos un Boleto Estudiantil Gratuito, lo cual es un grave problema para nosotros, más aun teniendo en cuenta la grave situación económica».

«Yo soy de la localidad de Pirané, ya estoy en la ciudad capital porque vine a preparar materias y no puedo gozar de este beneficio», comentó y reconoció que en su misma situación se encuentran un montón de otros alumnos.

«Necesitamos que se adelante la inscripción para acceder al beneficio. Si bien hay quienes viven cerca de la Universidad son muchos más los que no pueden acceder a un alquiler cercano entonces se deben manejar en colectivos; algunos cursan mañana y tarde lo que significa gastar $100 por día», dijo María.

Por su lado, José -otro estudiante- añadió que «estamos a la espera de una pronta respuesta ya que el pedido es reciente, lo que queremos es que se beneficie a los estudiantes de la Universidad Nacional de Formosa porque como se sabe una gran cantidad de alumnos hoy en día utilizan el transporte público».

«Nuestro punto es que se adelante la vigencia del Boleto para los estudiantes de la UNaF. No querremos que sea de una forma diferenciada, sino que de manera especial se considere que los estudiantes utilizan el colectivo para ir a rendir los finales, para ir a inscribirse en las materias, etc», afirmó.

Por último, se mostró confiado porque la respuesta que tuvieron por parte de los ediles capitalinos fue que «se va a tratar el tema, nos dijeron que nos van a acompañar en el pedido para hacer una presentación ante el Intendente y así se pueda adelantar el boleto».