Estudiantes de la UNaF realizan sus prácticas profesionales a través de la modalidad virtual

Compartir

Linkedin Print

A partir de la cuarentena dictada con motivo de la pandemia de Covid- 19, los estudiantes de la Universidad Nacional de Formosa -UNaF- han tenido que adaptarse a nuevas metodologías para continuar con sus carreras.

Es el caso de Adriana Gómez, estudiante de la carrera Profesorado en Geografía, quien comentó que “inicié mis prácticas profesionales en 2019, como alumna condicional, por ello no pude terminar mi residencia, la cual tenía que terminar en este año y recibirme. Pero, a raíz de la cuarentena se suspenden todas las clases presenciales. A pesar de eso, y gracias a gestiones de distintos profesores, pudimos llevarlo a cabo de manera virtual”.

“Comenzamos contactando con profesores del secundario, y a través de videos fuimos enviando nuestros diseños para que les llegue a los chicos. Ahora, con los estudiantes de la universidad vamos a utilizar la plataforma Zoom como modalidad. Cuando comience el segundo cuatrimestre en la UNaF, nosotros también comenzaremos nuestras clases”.

“A los estudiantes les recomiendo que continúen, aunque la situación esté difícil y a algunos se les complican las clases. A pesar de eso, que no abandonen y que busquen la manera de seguir con sus estudios”, significó por último Gómez.

Por su parte, Carolina Segovia, estudiante de la misma carrera y practicante, reflexionó que “este es un año diferente, tanto a docentes y alumnos nos cuesta adaptarnos a la modalidad virtual que llegó para quedarse. Nuestro caso es especial, ya que las prácticas profesionales se caracterizan por la presencialidad”.

“Esta es nuestra primera experiencia como docentes frente a los alumnos. Ni bien comenzamos el ciclo lectivo tuvimos una semana de clases, pero apareció la pandemia así que no pudimos presenciar ninguna clase. Sin embargo, los profesores del equipo de cátedra buscaron asegurar nuestra continuidad pedagógica y se han adaptado muy bien. Al principio, hicimos videos dando clases como profesores y se los mandábamos. Luego pasamos a las clases de zoom, lo cual nos fue difícil en un principio, pero luego las clases se hicieron más dinámicas”.

“En teoría las practicas duran un año, por lo que a fin de año tendríamos que haberlas finalizado, pero en este caso se nos complica, lo cual es entendible. Ahora estamos terminando la observación participativa, vamos a empezar a dar clases por zoom, continuaremos el año que viene y calculamos que terminaremos a mediados de 2021”, finalizó.