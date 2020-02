Estudiantes de UNaF lamentaron que no se haya podido adelantar la vigencia del Boleto Gratuito

Compartir

José Benítez, dirigente de la agrupación universitaria Franja Morada de la FAEN (UNaF), en diálogo con el Grupo de Medios TVO lamentó que no hayan podido conseguir, pese a sus pedidos presentados, que se adelante la vigencia del Boleto Estudiantil Gratuito teniendo en cuenta que los tiempos universitarios son distintos a los de los escolares ya que los cursillos, las actividades administrativas y el rendimiento de finales comenzó hace 2 semanas, tiempo en el que los propios alumnos vienen solventando de sus bolsillos los viajes, con todo lo que eso implica ya que hay muchos que son del interior y otros que viven en zonas muy lejanas a la casa de altos estudios.

«No tuvimos respuesta favorable al pedido de adelantar el Boleto Estudiantil, lamentablemente esto fue así, yo estoy estudiando una carrera sobre informática y tuve problemas para sacar un turno, recién tengo para la semana que viene, los que tenemos que rendir finales estos días estamos a full, los chicos que están viniendo ya están pagando sus pasajes teniendo este beneficio que se podría disfrutar, pero no se está pudiendo, los universitarios ahora estamos en finales y debemos trasladarnos hasta distintas facultades de las casas de altos estudios y también a estudiar en grupos pero se complica, muchos estudian en grupo porque es mejor pero no tuvimos una respuesta favorable», dijo.

Asimismo señaló que «el lunes empozaron los cursillos introductorios en la UNaF, incluso estuve viendo que en la Facultad de Humanidades empezaron el miércoles de la semana pasada y los chicos que son ingresantes están teniendo sus gastos más allá de lo que conlleva la compra de los útiles como apuntes y demás, son materiales fotocopiados que también llevan su gasto».

«Esto lamentablemente es así, más que se aproxima también el inicio de cursada regular para los alumnos que están de primero a quinto año de todas las carreras que iniciarían a partir del 6, 7 de marzo que ya comenzarían», relató.

«Hay muchos chicos del interior que ahora están ingresando y no pueden acceder a un alquiler en cercanías al campus universitario y se tienen que trasladar desde distintos puntos de la ciudad porque la universidad abarca alumnos de Circuito Cinco, de la zona céntrica, de las zonas aledañas al centro y la mayoría se transporta en colectivo, muy pocos tienen la posibilidad de acceder a una moto o a un auto», expresó.

«De todas formas vamos a seguir peleando por el beneficio de los estudiantes que es la razón por la que estamos formándonos como agrupación política en la universidad, la lucha va a seguir», aseguró.

Asimismo Benítez contó que también tienen otro reclamo para realizar. «Queremos hacer el tema de quién regula los alquileres estudiantiles cerca de la universidad porque estuve hablando con varios amigos que están buscando alquileres, algunos son del interior, otros son de la ciudad pero por diferentes razones quieren vivir cerca del campus universitario y les sale muchísimo dinero, no es que cuestan 4 o 5 mil pesos con los gastos aparte, salen entre 10 y 11 mil pesos que es una fortuna, también tendremos que presentar algo en eso para que se pueda regular», denunció.

«Nosotros en la facultad tenemos muchos horarios cortados, por ejemplo tenemos de 14 a 16 horas, después hay una hora de tiempo libre que es por disponibilidad de los docentes, los horarios se adaptan a los profesores y no es que estamos en contra de eso sino que buscamos que salgan beneficiadas ambas partes, tanto los docentes como los estudiantes, que puedan tener clases de corrido, no tener esos tiempos cortados que son horribles más para los que vivimos lejos porque no nos permite volver, yo por ejemplo que vivo en Circuito Cinco tengo una hora de viaje hasta la universidad, no puedo volver porque es el tiempo que tardo solo en trasladarme, no dan los tiempos ni los horarios, algunos optamos por quedarnos en la universidad o en zonas cercanas, vemos si tenemos algún conocido cerca y vamos a visitarlos por ese tiempo, la lucha sigue, no vamos a quedarnos con esto, lamentablemente no se tuvo una respuesta favorable con el tema del boleto estudiantil pero vamos a seguir peleándola», finalizó.