En la tarde del sábado, estudiantes del Instituto Superior de Arte “Oscar Alberto Albertazzi”, expusieron sus producciones y compartieron los aprendizajes adquiridos en las carreras de Expresión Artística, Diseño, Música y Artes Visuales, en una jornada que se llevó a cabo en la explanada de la institución.
El profesor Sergio Irala, director de la institución, celebró la jornada compartida y agradeció a las empresas por colaborar en la intervención con los insumos para cada expresión artística.
Señaló que “fue un evento donde lo celebramos junto a los estudiantes y ellos ponen toda su creatividad en juego” y puntualizó que “también se trata de un proyecto que estamos iniciando para compartir con empresas locales”.
“El trabajo se construye entre todos, y entre todos podemos generar estos espacios en los cuales los jóvenes se pueden expresar con total libertad, creatividad, y poniendo en juego sus técnicas y métodos de empezar a elaborar Román & Colorshop sus producciones”, resaltó.
Al concluir, anticipó que “en noviembre haremos el Mes de las Artes, en donde compartimos y manifestamos todas las producciones que se fueron haciendo de principio de año a noviembre” y por eso, “esperamos que toda la comunidad nos pueda acompañar”.
Estudiantes del ISA presentaron sus producciones
