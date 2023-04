Estudiantes del nivel superior reclaman por falta de docentes en 30 institutos provinciales

Con una manifestación, estudiantes del Instituto Superior de Artes de Formosa denunciaron la falta de docentes por problemas de presupuesto y alertaron que la situación se replica en al menos 30 institutos superiores de toda la provincia. “Tomamos la iniciativa de que se visibilice para que se pueda resolver”, manifestó Sebastián, alumno del Instituto Superior de Artes (ISA), al Grupo de Medios TVO.

“El problema que estamos teniendo los alumnos es la reducción horaria, es decir que en estos momentos tenemos la mitad de las materias que tendríamos que estar cursando y por ejemplo, los alumnos del 4º año estamos en una incertidumbre total al no saber si las materias que no estamos cursando la tendremos que recursar el siguiente año”, agregó Sebastián.

La situación que atraviesan los estudiantes del ISA, denuncian, es de extrema gravedad ya que afecta a materias como las de Prácticas Profesionales y Residencias, las cuales cuentan con un cronograma para ser cursadas y aprobadas, en el caso del 4º año. Pero el problema únicamente no radica en las materias que no se dictan, algunas de las que sí se encuentran en cursada se hacen en horarios reducidos.

“Ante esta incertidumbre comenzamos a averiguar y resulta ser que este año a los docentes no le salió el alta para los cargos; comenzamos a averiguar porque no salían los cargos y que iba a pasar este año con la carrera y la única respuesta que dieron las nuevas autoridades de la Dirección de Educación Superior (DES) es que no hay presupuesto hasta junio de este año para el sueldo de los docentes”, expresó el estudiante.

La manifestación se llevó a cabo en las escalinatas que posee el Instituto “Alberto Albertazzi” en la intersección de la Avenida 9 de Julio y España, y en la misma también participaron estudiantes y profesores de otros institutos y carreras como el de los profesorados de Educación Física y Nivel Primario ya que el problema se replica en dichas instituciones. “Contaban que los docentes que van a dar las clases, van una hora como para que se cumpla con la cursada pero no cumplen con el total del horario porque no están cobrando”, señaló al respecto Sebastián.

Según lo planteado en la manifestación, la falta de presupuesto para el pago de los salarios docentes afecta a carreras superiores de al menos 30 institutos de toda la provincia. Algunos de los docentes que se encuentran dictando clases, lo harían con la promesa de las autoridades ministeriales de percibir sus salarios después del mes de junio.

“Es decir que ellos tienen que estar trabajando gratis hasta junio, muchos docentes dejaron de asistir porque no aceptaron esa propuesta y entonces esas materias no las estamos cursando. Es algo muy indignante y que está pasando en 30 institutos de la provincia; por un lado están aprobando nuevas carreras, están aprobando nuevas universidades y por otro lado están diciendo que no hay presupuesto para los docentes. Nosotros tomamos la iniciativa de que se visibilice para que se pueda resolver porque es impresionante que nadie esté haciendo nada”, finalizó el estudiante, quien además adelantó que realizarán nuevas protestas.

