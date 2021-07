Estudiantes no pagarán PCR de ingreso: “Con esta medida la provincia se está adelantando a presentaciones judiciales”

Compartir

Linkedin Print

El abogado Carlos Lee, en contacto con el Grupo de Medios TVO se refirió a la medida que anuncio ayer la mesa covid-19 de que todos los estudiantes universitarios formoseños que ingresen a la provincia estarán exentos de pagar los 5 mil pesos de PCR que se exige como requisito de entrada. El letrado aseguró que con esta medida, la provincia “se está adelantando” a las presentaciones judiciales que realizaron y así evitar “un nuevo tirón de oreja” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En el recurso de amparo presentado por el letrado y que aún no tuvo resolución, Lee patrocinó a particulares y promovió la acción legal de incidencia colectiva puntualizando que se “garantice el libre tránsito de ingreso y egreso a la provincia de Formosa sin gravamen alguno y/o impuesto y/o erogación dineraria”.

Para el letrado “sin lugar a dudas, este protocolo de ingreso restringe el derecho la libre circulación, lesiona el derecho constitucional de razonabilidad de las normas, igualdad y el derecho a trabajar, pues la exigencia de pago de los PCR para ingresar a la provincia, exigencia que responde a un solo fin que, es impedir el ingreso o bien restringir dicho derecho de circular libremente, pues aquellos que no puedan abonarlo se verán impedidos de ingresar”.

Entre sus consideraciones legales, estimó que tal situación constituye “una aduana interna, que está expresamente prohibida por la Constitución Nacional, ninguna provincia puede cobrar aranceles para poder ingresar. Hemos presentado por determinados casos y se espera la resolución de la justicia federal. La aplicabilidad de esta medida cercena a quien no tiene los medios suficientes para poder pagar. Una familia con varios integrantes necesita 25 mil pesos para ingresar a la provincia sumado a que no tenemos el servicio público de pasajeros por lo cual estamos presentando un amparo de que no tenemos este servicio habilitado lo que implica contratar un vehículo para llegar a destino a Formosa con los gastos que significa, también hay que contemplar si el gobierno permite que ese vehículo ingrese a Formosa o si te deja en Mansilla hay que contratar otro vehículo para que te lleve a destino. El costo de esto es mucho, eso lleva al aniquilamiento al derecho al libre tránsito”.

Aclaró además que “los amparos que presentamos todavía no tuvieron resolución, lo que hizo el gobierno fue adelantarse antes de que salga la resolutoria del fallo, imagínense que venga nuevamente la Corte Suprema y le diga a la provincia que tiene que hacer entrar a las personas sin cobrarle nada o que tiene que habilitar el transporte interurbano de pasajeros que está vedado desde el 18 de marzo”.

“No sé si la presentación que realizamos va a ser favorable, pero de que se adelantan por temor a un nuevo llamado de atención de la Corte Suprema me imagino que sí. A ellos se los notificó del amparo que presentamos, le avisan al respecto, al tener conocimiento de eso ellos se adelantaron para que se declare abstracto eso, entonces no hay ningún precedente y no hay otro tirón de orejas”, opinó sobre la medida anunciada ayer.

Lee destacó además que su presentación “es para que pueda ingresar toda la ciudadanía, ellos ahora habilitaron únicamente para los estudiantes, está solucionado en una parte pero no del todo, ellos lo hicieron parcialmente, barajando la posibilidad de que la gente vuelva a entrar y también salieron a decir que están analizando el tema del transporte, pero la semana que viene la jueza va a tener que resolver sobre la medida cautelar que nosotros hemos solicitado”.

“La semana que viene tienen que estar resolviendo los amparos que presentamos por el ingreso y por el transporte, tienen un plazo para liberar los informes de tres días, a partir de ahí se fija si se da lugar a la medida cautelar o si se declara incompetente, si ocurre esto en la justicia tiene que remitir a la Corte Suprema de Justicia”, aclaró el abogado.

“De alguna manera ya están mostrando la posibilidad de ir haciendo una apertura paulatinamente porque ya los estudiantes son un gran número de personas que están fuera de la provincia y que tienen que volver sin pagar el arancel que están cobrando. Hay mucha gente que tiene familiares, sus padres, que quieren ingresar por razones comerciales, por distintos motivos y siguen abonando los 5 mil pesos para ingresar y esto de que existan aduanas internas está prohibido por la Constitución Nacional. Tampoco se sabe cuáles son los fines de la recaudación que ellos implementan con este arancel, nunca han dado ningún tipo de explicación”, finalizó lee.

Compartir

Linkedin Print