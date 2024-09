Estudiantes paraguayas habrían sido agredidas y obligadas a pagar por servicio de supuestos maleteros

En horas de la madrugada del miércoles se habría registrado un incidente que involucro a un grupo de cuatro jóvenes estudiantes paraguayas pertenecientes a la Universidad Nacional de Asunción (UNA), que estaban viajando a nuestro país para participar de un congreso de anatomía. Estas jóvenes viajaban en un bus de una empresa argentina y como es normal, al llegar a la zona del paso fronterizo San Ignacio de Loyola descendieron de la unidad para hacer los tramites pertinentes, todo esto sucedía cerca de las 01:15 hs. allí en la zona de frontera existe un grupo de gente que trabaja como maleteros, colaboran con bajar y subir los equipajes de las personas para pasarlos por el scanner y el pasajero luego puede colaborar económicamente con estas personas.

Pero según nos relató el tío de una de estas jóvenes, ellas fueron obligadas a pagar Gs. 300.000 por ese servicio, a lo que las jóvenes primero se negaron a pagar por el elevado costo, posteriormente y tras la insistente acción de la persona, debieron cambiar U$S 20 a pesos argentinos y ese dinero le entregaron en su totalidad como paga por el servicio, serian algo así como $20.000 pero lo más preocupante e incluso una de las jóvenes ya de vuelta en el bus, grabo un video de cómo le había quedado el brazo producto del forcejeo del maletero para solicitarle abonaran ese pago.

Expresaba este familiar por pedido de su sobrina, que no están en desacuerdo con una colaboración pero que impongan un precio y menos en las sumas que esta persona solicitaba no acompañan en absoluto, por otra parte estaría en medio la agresión física a una joven por lo que este familiar de estas chicas, que vive aquí en Clorinda estaría dispuesto a avanzar con una denuncia formal sobre lo que sucedió para tratar de identificar a la persona involucrada y por otra parte que no perjudique a otras personas que también trabajan de eso pero no se manejan de esa forma.