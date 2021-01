Estudiantes: Verón va por Rojo y Blandi

Compartir

Estudiantes se encuentra en la búsqueda de refuerzos, y hasta ahora hay dos nombres por los cuales Verón se metió de lleno en el mercado de pases.

Luego de una Copa Diego Maradona desastrosa para Estudiantes, la Comisión Directiva se encuentra en plena búsqueda de incorporaciones, y entre medio de tanto nombre apuntado y ofrecido hay dos futbolistas por los cuales Juan Sebastián Verón habló personalmente.

Si bien las negociaciones las lleva a cabo el área de fútbol el presidente del Pincha levantó el teléfono y hasta el momento tuvo una charla con dos de los futbolistas que están en el radar Albirrojo, uno en la defensa y otro en el frente de ataque: Marcos Rojo y Nicolás Blandi.

Verón habló con el ex delantero de Boca y San Lorenzo en los últimos días, para conocer si su deseo es regresar al país y también para interiorizarse sobre su situación contractual, teniendo en cuenta que todavía tiene contrato con Colo Colo.

La llamada de la Bruja fue bien recibida por parte de Blandi, quien agradeció el llamado y quedó en brindar una respuesta en los próximos días. En caso de que el delantero manifieste su interés en incorporarse a Estudiantes, el club deberá negociar con su par de Chile.

Vale recordar que, hace ya varios días, Verón también había hablado personalmente con Rojo, quien está cerca de sumarse a Boca, con la intención de ofrecerle una propuesta que lo hiciese cambiar de parecer. Claro que para eso deberá resolver su situación contractual.

En lo que respecta al vínculo que Blandi tiene con Colo Colo vale señalar que el delantero firmó por tres años al momento de incorporarse en 2020, aunque desde el otro lado de la Cordillera señalan que, por su rendimiento, la CD no descarta una rescisión o un préstamo.

Por su parte el caso de Rojo con el Manchester United remite a un contrato al cual le quedan menos de seis meses de contrato, ya que expira el próximo 30 de junio, por lo que el mayor inconveniente no está puesto tanto en lograr su salida sino en el interés del Xeneize.

